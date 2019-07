Days Gone - Die neue Herausforderung ist verfügbar!

Days Gone hat nun die zweite von insgesamt zwölf Gameplay-Herausforderung erhalten. Der Name der Challenge lautet Überleben und ist offenbar Programm, denn ihr müsst zahlreichen Wellen von Plünderern standhalten, um euch eure anschließenden Belohnungen zu verdienen.

Hierbei sind vor allem eure Stealth-Fähigkeiten gefragt und ein schnelles Händchen beim Aufsammeln gegnerischer Waffen, Munition und allem anderen, das euch bei der Verteidigung gegen eure Feinde unterstützen kann. Das erhaltene Equipment könnt ihr im Anschluss behalten.

Days Gone Kostenfreier DLC mit neuem Überlebensmodus ist jetzt verfügbar

Über einem Zeitraum von zwölf Wochen erscheint jeden Freitag eine neue Herausforderung für „Days Gone“. Letzte Woche startete die Challenge-Reihe bereits mit einem Hordenkampf gegen wütende Freaker, die euch einen neuen Aufnäher für Deacons Jacke bescheren konnte.

Je mehr Herausforderungen von euch gespielt und abgeschlossen werden, desto höher steigt ihr in einem speziell dafür ausgelegten Rangsystem auf, das euch den Zugang zu verschiedenen Spielvorteilen ermöglicht.

The 2nd free #DaysGone DLC challenge has unlocked!



It's you VS. wave after wave of Marauders. Hold out as long as possible by utilizing stealth and the weapons dropped by your enemies in "Survive". pic.twitter.com/1zVogbUxBf