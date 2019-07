Days Gone - Neue Herausforderung: Beweist euer Können beim Hinterhalt-Camp-Rush!

Das erste Drittel der insgesamt 12 wöchentlichen Herausforderungen, die Days Gone zu bieten haben wird, ist komplett. Ab heute ist eine neue Kampf-Herausforderung verfügbar: Der Hinterhalt-Camp-Rush.

Einigen Spieler könnte dies nun bekannt vorkommen, die Entwickler von Bend Studios haben sich aber eine neue Version ausgedacht, die mit Teilzielen und einer tickenden Uhr nochmal eine besondere Hürde und vor allem mehr Intensität bieten soll.

Days Gone Kostenfreier DLC mit neuem Überlebensmodus ist jetzt verfügbar

Ihr müsst in die volle Offensive gehen und das feindliche Lager ausschalten – und das so schnell wie nur möglich. Um eine möglichst gute Punktzahl einzuheimsen, helfen Komboketten und das Erfüllen der folgenden Teilziele, die Sony in ihrem eigenen Blog näher verdeutlicht. Beim Hinterhalt-Camp-Rush lässt sich übrigens das Abzeichen „Verurteilt“ verdienen, wodurch ihr eine bessere Kugeldurchdringung als Vorteil bekommt.

Jeden Freitag erscheint eine neue Herausforderung für „Days Gone“, in den nächsten Wochen erwarten uns deshalb noch acht weitere solcher Events. Je mehr Herausforderungen ihr abschließt, desto höher fällt eure Platzierung im speziell dafür ausgelegten Rangsystem aus. Das lohnt sich, denn dadurch könnt ihr verschiedene Spielvorteile einheimsen.

Our 4th free #DaysGone DLC challenge has launched! "Ambush Camp Rush" has you up against the clock and an enemy ambush camp.



Utilize your crossbow, stealth, and traps to take down the camp as fast as possible to maximize your score. https://t.co/VNOqC5jneh pic.twitter.com/AY263vK0ko