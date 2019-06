Days Gone - Jetzt mit PS4-Controller im Bundle ab 75 Euro sichern!

Bei Amazon und Saturn könnt ihr nur dieses Wochenende das Spiel „Days Gone“ zusammen mit einem PS4-Controller im Bundle zum Vorzugspreis erstehen.

Das Wochenende ist da und das bedeutet wieder, dass uns ein paar spezielle Deals geboten werden. Saturn und Amazon haben da ein besonderes Angebot zum kürzlich erschienenen PS4-Blockbuster Days Gone in petto. Die Onlinehändler bieten nämlich ein Bundle an, bei dem ihr kräftig sparen könnt.

„Days Gone“ und PS4-Controller im Bundle

Bei Saturn erhaltet ihr für insgesamt 79 Euro das Spiel „Days Gone“ sowie einen PS4-Controller. Versandkosten fallen dabei keine an. Das Angebot gilt nur online. Alleine kostet der schwarze PS4-Controller bei Saturn rund 56 Euro. Im Endeffekt zahlt ihr für das Spiel also nur 23 Euro.

„Days Gone“ und PS4-Controller für 79 Euro bei Saturn kaufen!*

Amazon zog kurz darauf nach und geht im Preis nochmals runter. Für knappe 75 Euro gehört das Bundle bereits euch. Genauer gesagt bietet der Onlinehändler das Spiel und den Controller zusammen für 69,99 Euro an, jedoch kommt noch eine Pauschale von 5 Euro hinzu, da es sich bei „Days Gone“ um keinen jugendfreien Titel handelt - also 74,99 Euro. Dennoch spart ihr nochmals gegenüber dem Saturn-Angebot. Würdet ihr beide Artikel einzeln bei Amazon kaufen, beliefe sich der Preis auf 107,80 Euro. Ihr spart also fast 33 Euro.

„Days Gone“ und PS4-Controller für 74,99 Euro bei Amazon kaufen!*

Beide Angebote sind Weekend Deals. Das heißt ihr solltet möglichst schnell sein. Saturn wird das Bundle nur bis Montag um 8 Uhr früh zum Vorzugspreis anbieten. Bei Amazon dürfte es ähnlich sein.

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.