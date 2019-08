Days Gone - Halbzeit: Herausforderung Nummer 6 ist verfügbar!

Mit Release der sechsten wöchentlichen Herausforderung ist Event-Halbzeit für das Survival-Abenteuer Days Gone angebrochen. Diesmal zeigt man sich von seiner humorvollen Seite, denn in der neuen „Bike“-Challenge nimmt euer treues „Bike“ eine etwas andere Form an.

Days Gone Neue Horden-Herausforderung und Patch 1.30 verfügbar

In der Herausforderung „Dead don’t Ride“ geht es als Taxi-Fahrer im elektrischen Golfwagen rund um die Salome Hotsprings. Hierbei gilt es die insgesamt 36 Passagiere einzusammeln und an entsprechenden Orten pünktlich abzuliefern. Sind eure Mitfahrer rechtzeitig angekommen und demnach zufrieden, erhöht sich eure Punktwertung.

Haltet eure Passagiere also bei Laune, fahrt keine unnötigen Umwege, nutzt den unendlichen Geschwindigkeitsboost eures Golfwagens und checkt aus, welche Abholreihenfolge die optimalste ist, um rechtzeitig am Zielort anzukommen. Besorgt euch Punkte- und Zeitboni und vermeidet bestenfalls zeitraubende Kollisionen.

Am Ende der Herausforderung winkt ein weiterer Patch, der die Verlangsamung nach einem Vehikel-Aufprall reduziert und zusätzliche Zeit auf der Uhr ermöglicht, um die Bike-Challenge mit einer noch höheren Punktzahl absolvieren zu können.

Jump into a golf cart and go for a ride in our next free #DaysGone DLC challenge "Dead Don't Ride"!



Travel across Belknap, picking up and dropping off survivors along the way while listening to a unique soundtrack ONLY available in this challenge. pic.twitter.com/jS0Urf7ZPf