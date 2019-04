Days Gone - Großer Day-One-Patch kommt, das bringt Update 1.03

Als Grund für die enorme Größe des Updates werden Anpassungen an der Lokalisierung genannt, die mit dem Update vorgenommen werden. Die Spieler berichten zudem, dass eine Vielzahl an Bugs behoben wurde. Detaillierte Patchnotes werden erst zum Release am Freitag erwartet.

Eigentlich soll Days Gone erst am Freitag erscheinen, doch einige Spieler bekamen den PlayStation 4 -Exklusivtitel früher zugeschickt als geplant. Nun wurde ein umfangreicher Day-One-Patch veröffentlicht, der von eben diesen Spielern heruntergeladen werden musste.

