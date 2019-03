Days Gone - Größe der Karte und der Spielwelt bekannt, Karte wirkt gigantisch

Jüngst gibt es neue Details zu Days Gone, die im Rahmen eines Anspielevents zutage gefördert wurden. Dabei konnten die Spieler unter anderem einen Blick auf die gigantische Karte erhaschen.

In Days Gone bekommen es die Spieler mit einem Protagonisten zu tun, der ein wenig an Daryl Dixon aus The Walking Dead erinnert. Und Deacon St. John bekommt es im pazifischen Nordwesten wiederum mit massiven Zombiehorden zu tun. Da es davon in Days Gone so viele gibt, will natürlich ausreichend Platz vorhanden sein. Die Entwickler haben an alles gedacht und an der Open-World-Spielfläche scheinbar nicht gespart.

Days Gone Besteht aus sechs Stunden Zwischensequenzen

Jüngst wurde nämlich ein Kartenausschnitt des PS4-Spiels via GameReactor veröffentlicht, der bereits im Vorfeld einiges aussagt. Ein Blick auf die Karte verrät uns die ungefähre Größe der spielbaren Ländereien - und es sieht wirklich gigantisch aus.

Dabei wird die Karte in verschiedene Sektoren eingeteilt, die die Spieler wohl nach und nach bereisen werden, während sie die entsprechenden Missionen im Gebiet abarbeiten können. Zum Glück verfügt Deacon über ein ordentliches Motorrad, mit dem ihr euch zwischen den einzelnen Bereichen hin- und herbewegen könnt.

Aber am besten verschafft ihr euch einen eigenen Überblick. So sieht die Karte aus:

© GameReactor/ Sony Interactive Entertainment

Wenn ihr mehr über die Spiellänge und die inhaltliche Erwartung von Days Gone für die PlayStation 4 - Veröffentlichung am 26. April 2019 - erfahren möchtet, schaut gerne hier vorbei:

