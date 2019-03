Days Gone - Gibt es Zombie-Kinder im Spiel, die ihr töten müsst?

Neben den normalen Freakers in „Days Gone“ gibt es außerdem die Newts, die an Kinder-Zombies erinnern. Überschreitet Entwickler Sony Bend damit eine Grenze?

Die Welt von Days Gone ist finster und brutal, schließlich streifen wir als Protagonist Deacon St. John durch eine Postapokalypse mit Infizierten, Plünderern und wilden Tieren.

Doch neben den „normalen“ Zombies, die in dem Titel Freakers genannt werden, gibt es noch weitere Infizierte, die euch ans Leder wollen. Gemeint sind damit die sogenannten Newts. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich bereits in ihrer Jugend infiziert haben. Die Newts sind zwar nicht ganz so aggressiv wie ihre erwachsenen Kollegen, trotzdem gehören sie in „Days Gone“ zu euren Feinden und möchten Deacon deshalb töten, weshalb ihr sie töten müsst.

Gibt es Kinder-Zombies in „Days Gone“?

Auf der einen Seite ist dieser Schritt nachvollziehbar und scheint gut in die realistische Welt des Zombietitels zu passen, andererseits könnte man sich die Frage stellen, ob Sony Bend damit nicht eine Grenze überschreitet?

„Nein, sie sind keine [Kinder]“, so Emmanuel Roth von Sony Bend, als er nach der Entscheidung gefragt wurde, ob er „Child Freakers“ in das Spiel integriert hätte. „Eigentlich sind sie eher eine krabbelnde Kreatur und eher eine andere Art von Gameplay. Es ist eine Variation der Art der Kreatur, die wir anbieten können.“

Weiterhin erklärt Roth: „Sie sind interessante Kreaturen. Sie haben Angst vor den größeren Freakers; Sie müssen sich auf dem Dach schützen - um sich von den Schwärmen fern zu halten, die ihnen nachgehen und sich von ihnen ernähren. Aber sie sind nicht gefährlich - sie werden auf die Gesundheit von Deacon achten. Wenn seine Gesundheit niedrig ist, werden sie auf ihn springen und ihn angreifen. Wir verstecken einige hier und da, um den Spieler zu überraschen.“

Entsprechend handelt es sich bei den Newts also um keine Kinder-Freakers. Laut Sony Bend gibt es bei Freakers nichts Menschliches, weshalb an Newts eigentlich auch nichts Kindliches zu finden sei.

„Die verheerende Pandemie hat fast alles menschliche Leben infiziert und getötet. Einige Jugendliche wurden infiziert und durch das Virus transformiert. Die Überlebenden nennen diese Newts. Wir betrachten keinen der Freakers als Menschen. Es sind alles wilde, kannibalistische Kreaturen mit wildem Appetit, die nur vom Instinkt leben. Das Virus hat sie zu etwas völlig Neuem mutiert. “

Und trotzdem könnte es schwierig sein, mit einem Baseballschläger auf einen Newts einzuschlagen. Schließlich befindet sich im Hinterkopf dann doch noch der Gedanke, dass hier eigentlich ein Kind vor uns steht. Wir werden aber wohl den Release abwarten müssen, um zu erfahren, wie viel Menschliches und Kindliches in den Newts wirklich noch steckt.

Wie seht ihr dieses Thema? Lasst uns eure Meinung gerne unterhalb in den Kommentaren wissen.

„Days Gone“ erscheint am 26. April exklusiv für Sonys PlayStation 4.

