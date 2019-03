Days Gone - Frischer Story-Trailer stimmt auf Open-World-Spiel ein

Im Rahmen des „State of Play“-Livestreams hat Sony einen neuen Trailer zum kommenden Open-World-Actionspiel „Days Gone“ veröffentlicht. Das kurze Video liefert uns erstmals einen Ausblick auf den Bösewicht des Spiels und wartet mit neuen Spielszenen zum Biker-Abenteuer auf.

Gestern Abend veranstaltete Sony erstmals den „State of Play“-Livestream, in dem neue Spiele für die PlayStation 4 vorgestellt wurden. Natürlich durfte darin auch das Open-World-Spiel Days Gone nicht fehlen, das sich in einem neuen Story-Trailer präsentierte.

Days Gone zwischen Freakern und Irren

Der neue Story-Trailer zu „Days Gone“ rückt erstmals die menschlichen Feinde in den Mittelpunkt und liefert einen Ausblick darauf, mit welchen Bösewichten wir es im Open-World-Actionspiel zu tun bekommen werden.

Bislang drehte sich im gezeigten Material alles um die Freakers, doch im neuen Trailer zeigt Sony, dass auch einige blutrünstige menschliche Feinde Deacon das Leben schwer machen werden. „Days Gone“ spielt zwei Jahre nach einer globalen Pandemie, die fast das gesamte Leben auf der Erde ausgelöscht hat und Millionen von Menschen in die zombieähnlichen Freakers verwandelte.

In der Haut von Deacon St. John kämpfen wir in der lebensfeindlichen offenen Welt um das nackte Überleben und schwingen uns dabei auf unser Motorrad. Wie der neue Trailer vermuten lässt, kommt in „Days Gone“ auch die Bikerromantik nicht zu kurz.

Neben den Freakern und menschlichen Feinden soll allerdings die gesamte Welt versuchen, uns die Hölle heiß zu machen. Auch die örtliche Fauna stellt eine erstzunehmende Gefahr dar. Erscheinen wird „Days Gone“ am 26. April 2019 exklusiv für die PlayStation 4.