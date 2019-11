Days Gone - Finales Update feiert den Release von Death Stranding

Etwas endet, etwas beginnt: „Days Gone“ hat inzwischen sein finales Update erhalten. Die darin enthaltenen Kosmetika richten sich dabei optisch ganz nach dem neu veröffentlichten „Death Stranding“.

Offenbar möchten die Entwickler von Bend Studio mit ihrem finalen Update 1.6 zu Days Gone den symbolischen Staffelstab an Kojima Productions übergeben und richten den Patch thematisch an Death Stranding aus, das am gestrigen Tag seinen Release feierte.

Days Gone und Death Stranding vereint

Beide Titel stellen ein dystopisches Szenario dar, in dem die Welt nicht mehr das ist, was sie einmal war. Während man sich in „Days Gone“ durch Zombie-Horden schnetzelt, spielt man in „Death Stranding“ mehr oder weniger einen Paketboten, der sich mit Geistern und einer ziemlich kargen Umgebung herumplagen muss. Unseren Test zum Strand-Spiel findet ihr übrigens hier:

Death Stranding Test: Liefert Hideo Kojima den heißesten Anwärter auf das Spiel des Jahres?

Genug Gemeinsamkeiten um ein kleines Crossover zwischen beiden Open-World-Spielen zu veranstalten. Immerhin bewegen sich beide, der eine mehr, der andere weniger, auf einem Motorrad fort und so bringt das letzte „Days Gone“-Update unter anderem zwei Motorrad-Tanks in das Zombiespiel. Hinzu kommen ein thematisch passendes Abziehbild und Rahmen im „Death Stranding“-Style.

With the release of our 1.6 patch and tomorrow's launch of Death Stranding, we added new #DeathStranding themed bike tanks, decals, and a frame paint! Download our latest patch and check it out! #DaysGone pic.twitter.com/Re42BhzA9Q — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 7, 2019

Des Weiteren habt ihr mit dem neuen Update nun die Möglichkeit Horden, Hinterhalt-Camps und Befallszonen zurückzusetzen. Alle weiteren Patch Notes des finalen „Days Gone“-Updates findet ihr hier.

„Death Stranding“ sollte zunächst, ebenso wie „Days Gone“, als PS4-Exklusivtitel erscheinen, inzwischen ist jedoch bekannt, dass der Kojima-Titel im nächsten Jahr zusätzlich für PC veröffentlicht wird.

Death Stranding Einsteiger-Guide: Was muss ich am Anfang beachten?