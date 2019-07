Days Gone - Die dritte Challenge findet diesmal auf dem Bike statt

Die zwölf Herausforderungen, die nun jeden Freitag zu Days Gone erscheinen, gehen bereits in die dritte Runde. Nachdem ihr euch in der ersten Woche einer Horde Freaker stellen und danach einige Plünderer unter Zuhilfenahme eurer Stealth-Fähigkeiten überleben musstet, geht es dieses Mal etwas rasanter zu.

Days Gone Die neue Herausforderung ist verfügbar!

In dieser Woche wartet die erste Bike-Challenge auf euch, die euch durch die Vulkanregion um den Diamond Lake führt. Hierbei müsst ihr es schnell bis ans Ziel schaffen und entsprechende Punkte passieren, damit ihr am Ende eure Belohnung erhaltet.

Auf dem Weg dorthin begegnen euch niedergebrannte Häuser und Freaker-Horden, die euch ausbremsen wollen. Wenn ihr sie allerdings geschickt vermeidet und die zur Verfügung stehenden Rampen und Geschwindigkeits-Boosts nutzt, könnt ihr es rechtzeitig schaffen und so noch mehr Punkte kassieren. Am Ende winkt ein neuer Patch für Deacons Jacke.

Days Gone Neues Update bringt erste Gameplay-Herausforderung

Über einem Zeitraum von zwölf Wochen erscheint jeden Freitag eine neue Horden-, Kampf- oder Bike-Challenge für „Days Gone“. Je mehr Herausforderungen von euch gespielt und abgeschlossen werden, desto höher steigt ihr in einem speziell dafür ausgelegten Rangsystem auf, das euch den Zugang zu verschiedenen Spielvorteilen und weitere Belohnungen ermöglicht.

