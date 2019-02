Darksiders - Warmastered Edition erscheint für Nintendo Switch

THQ Nordic läutet auf der Nintendo Switch die Apokalypse ein. Die Darksiders: Warmastered Edition wird in Kürze für Nintendos Hybridkonsole erscheinen. Damit kommen endlich auch Nintendo-Fans in den Genuss der Remaster-Neuauflage, die bereits Ende 2016 für andere Plattformen erschien.

Beim neuesten Ableger ging die Nintendo Switch (vorerst) noch leer aus, doch dank THQ Nordic könnt ihr schon bald den ersten Serienteil von Darksiders in der überarbeiteten Warmastered Edition nachholen.

Animal Crossing Erscheinungsdatum der Switch-Fortsetzung geleaked!

Ruin galoppiert auf die Nintendo Switch

Der Nintendo Switch steht bereits in Kürze das nächste Spiele-Highlight ins Haus, denn wie THQ Nordic bekannt gibt, wird die Darksiders: Warmastered Edition schon bald für Nintendos aktuelle Konsole erscheinen.

Bereits 2016 erschien die HD-Neuauflage des ersten Ablegers für PC und Konsolen (inklusive Wii U) und punktete mit einigen technischen und spielerischen Verbesserungen. Ab dem 02. April 2019 steht das düstere Action-Adventure um den apokalyptischen Reiter Krieg für die Nintendo Switch in den Händlerregalen. Der Preis beträgt dabei 29,99 Euro.

Darksiders 3 Test: Höllische Identitätskrise

Details zu möglichen Neuerungen nannte der Publisher bislang allerdings nicht. So ist weiterhin unklar, ob das Spiel auf der Nintendo Switch die vollen 60 FPS der PlayStation 4- und Xbox One-Version erreichen wird.

In Darksiders schlüpft ihr in die Haut von Krieg, der von den Mächten des Bösen betrogen wurde und sich mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, zu früh das Ende der Welt ausgelöst zu haben. In der Schlacht zwischen Himmel und Hölle haben die dämonischen Mächte den Anspruch auf die Erde erhoben und so liegt es natürlich an euch, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Auch wenn diesbezüglich noch nichts bestätigt wurde, wäre es denkbar, dass die Darksiders: Warmastered Edition erst den Auftakt bildet und Umsetzungen des zweiten und dritten Ablegers folgen werden.