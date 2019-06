Darksiders - Spin-off Darksiders: Genesis noch vor E3 2019 angekündigt

Noch vor der E3 2019 hat THQ Nordic mit „Darksiders: Genesis“ einen neuen Ableger der Action-Adventure-Serie angekündigt. Doch Genesis versteht sich viel mehr als Spin-off, das eine ganz andere Spielerfahrung bieten wird.

Kurz vor der E3 2019 ließ THQ Nordic die Bombe platzen und kündigte überraschend ein neues Spiel im Darksiders-Universum an. „Darksiders: Genesis“ ist allerdings nicht der vierte Serienteil, sondern ein Spin-off.

Darksiders trifft auf Diablo

Wer auf ein „Darksiders 4“ gehofft hatte, muss sich allerdings weiterhin in Geduld üben. Trotzdem wirft das frisch angekündigte „Darksiders: Genesis“ einen Blick auf den vierten Reiter STRIFE, der bereits im dritten Serienteil einen Auftritt feierte.

„Darksiders: Genesis“ ist ein Action-RPG-Spin-off der beliebten Action-Adventure-Reihe, das aus der Iso-Perspektive gespielt wird und auf den ersten Blick stark an das Hack-and-Slay Diablo 3 erinnert. Gleichzeitig kombiniert es das Gameplay jedoch mit Jump-'n'-Run-Sequenzen.

Im Spiel wird der vierte Reiter der Apokalypse, STRIFE, gerufen, um die Menschheit vor den zerstörerischen Plänen Luzifers zu retten. Grundsätzlich bleibt der Titel seinen Wurzeln treu: Es wird Kämpfe, Erkundungen, Rätsel, epische Bosskämpfe und Schlangenlöcher geben, die vom Himmel bis in die Hölle reichen.

Kommt Darksiders: Genesis mit Koop-Modus?

Weitere Details zu „Darksiders: Genesis“ blieben uns die Macher bislang jedoch schuldig. Im Ankündigungstrailer, den ihr unterhalb dieser Meldung findet, ist neben STRIFE auch KRIEG – der Held aus dem ersten Serienteil – in Aktion zu sehen.

Das könnte darauf hindeuten, dass das Spin-off einen kooperativen Multiplayer-Modus für zwei Spieler bietet, bestätigt wurde dies allerdings bislang noch nicht. Für das Design des Spiels zeigt sich abermals Comiczeichner Joe Madureira verantwortlich, der bereits bei den Vorgängern für den ikonischen Look sorgte.

Madureira ist mittlerweile CEO beim Entwicklerstudio Airship Syndicate, die für die Entwicklung von „Darksiders: Genesis“ zuständig sind und mit dem gelungenen JRPG „Battle Chasers: Nightwar“ ihr Können unter Beweis gestellt haben. Madureira zu Genesis:

„Mit Darksiders: Genesis wird die Darksiders-Reihe eine komplett neue Richtung einschlagen und neben der Einführung des ersten und letzten Reiters – STRIFE – auch einen völlig neuen Spielstil erhalten ... und noch vieles mehr! Das Airship-Team freut sich sehr darauf, Darksiders: Genesis nächste Woche auf der E3 in Los Angeles den Fans zu präsentieren und sie selbst Hand anlegen zu lassen!“

Das Spiel soll im Verlauf des Jahres für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia erscheinen. Besucher können Darksiders Genesis auf der E3 2019 am Stand von THQ Nordic, Standnummer #823, anspielen. Damit scheint „Darksiders: Genesis“ das neue Spiel zu sein, das der E3-Programmplan bereits zuvor angekündigt hatte. Weitere Informationen werden in der kommenden Woche erwartet.

