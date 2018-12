Darksiders 3 - Neuer Beta-Patch: Fehlerbehebungen und Schwierigkeitsgrad angepasst

Entwickler Gunfire Games hat einen neuen Beta-Patch für die PC-Version von Darksiders 3 veröffentlicht, der zahlreiche Verbesserungen am Actionspiel vornimmt. Dieser verbessert unter anderem die Performance und verringert den Schwierigkeitsgrad. Auf Konsolen soll das Update in Kürze ausgerollt werden.

Gunfire Games arbeitet unter Hochdruck an einem neuen Update für Darksiders 3, das zum Release von zahllosen Bugs und Fehlern heimgesucht wurde. Für die PC-Fassung des Spiels steht der neue Beta-Patch bereits zum Download bereit. Konsolenspieler müssen sich hingegen noch etwas gedulden.

Neuer Patch bringt viele Verbesserungen

Bereits mit dem ersten Update haben die Entwickler die Spielerfahrung von Darksiders 3 verbessert und unter anderem die gelungene deutsche Sprachausgabe freigeschaltet, die seltsamerweise durch das Day-One-Update deaktiviert wurde.

Der neue Beta-Patch nimmt sich vor allem den zahlreichen Performance-Problemen und Bugs des Spiels an und verringert den Schwierigkeitsgrad auf der niedrigsten Stufe, der für viele Spieler noch immer viel zu knackig ausfiel.

Gerade in Gebieten, in denen ihr es mit vielen Feinden zu tun bekommt, geriet die Bildrate von Darksiders 3 regelmäßig ins Stocken. Diesem Problem will sich das neue Update annehmen und gleichzeitig die Ladezeiten verkürzen.

Außerdem wird der „Story“-Schwierigkeitsgrad etwas verringert, um das ohnehin knackige Spiel zugänglicher zu machen. Weiterhin ist Fury über alle Schwierigkeitsgrade hinweg für längere Zeit unverwundbar, wenn sie feindlichen Angriffen ausgewichen ist.

Der neue Patch soll darüber hinaus die zahlreichen Abstürze ausmerzen und eine „Force Respawn“-Option hinzufügen, mit der ihr Fury töten könnt, falls ihr einmal feststeckt. Danach taucht ihr beim letzten Vulgrim-Speicherpunkt wieder auf. Außerdem soll es endlich nicht mehr möglich sein, aus der Karte zu fallen.

In den Genuss des neuen Updates zu Darksiders 3 kommen vorerst jedoch nur PC-Spieler, die sich bereit erklären, diesen zu testen. Offiziell soll das neue Update erst später erscheinen. Wir werden das Spiel im Hinblick auf die Verbesserungen noch einmal angehen und unseren Test anpassen, wenn sich durch die Neuerungen eine Verbesserung der Spielerfahrung ergeben sollte.