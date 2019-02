Darksiders 3 - Erster DLC namens The Crucible veröffentlicht

Das Action-Adventure Darksiders 3 hat seinen ersten DLC erhalten, über den sich vor allem Kenner des Vorgängers freuen dürften. In The Crucible stellt ihr euch immer stärker werdenden Wellen an Gegnern, dafür winken neue Items, Zauber und Waffenverbesserungen.

Wenn ihr in Darksiders 3 nach einer neuen Herausforderung sucht, dürfte der brandneue DLC The Crucible genau euren Geschmack treffen. Wie schon im Vorgänger nehmt ihr es in einer Arena mit immer stärker werdenden Gegnern auf.

Das steckt im Crucible-DLC von Darksiders 3

Bereits im Vorgänger erfreute sich die Kampfarena The Crucible enormer Beliebtheit. Nun dürft ihr euch also endlich mit Fury in den Ring begeben und euch an die knackige Herausforderung wagen.

„In diesem kolossalen Stück digitaler Unfassbarkeit können sich die Furchtlosen in ein wahrhaft erderschütterndes Erlebnis stürzen: The Crucible!

Eine legendäre Herausforderung, von der überall nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wird. Nicht einmal der Schöpfer hätte solch ein ruhmreiches Spektakel wie jenes ersinnen können, das sich in dieser legendenumrankten Arena abspielt.“

Dort nehmt ihr es mit insgesamt 101 Wellen an immer stärker werdenden Feinden auf, wobei alle 25 Stufen ein Bosskampf auf euch wartet. Die Entwickler versprechen knackige Kämpfe, in denen nur die fähigsten Spieler den finalen Boss erreichen werden.

Als Belohnung winken unter anderem ein neues überlegenes Rüstungsset, seltene Materialien zum Aufwerten eurer Rüstung und Waffen sowie brandneue Zauber und Fähigkeiten.

Besitzer des Season Pass von Darksiders 3 erhalten den DLC The Crucible kostenlos. Einzeln schlägt die Erweiterung mit knapp sieben Euro zu Buche.

Ein zweiter DLC wird in den kommenden Monaten folgen. Dieser hört auf den Namen Keepers of the Void. Darin verschlägt es Fury zu den Schlangenlöchern, um eine uralte Gefahr zu bannen. Brandneue Rätsel und Gegner sollen dort eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Als Belohnung winken unter anderem neue Waffen und die legendäre Abgrundrüstung. Einen Termin für die zweite Erweiterung gibt es bislang nicht.