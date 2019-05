Dark Souls - Gigantische Mod bringt neue Inhalte jetzt auch in die Remastered-Version

„Dark Souls Remastered“ hat eine gigantische Mod spendiert bekommen, die selbst den Veteranen des Rollenspiels zahlreiche neue Inhalte liefern sollte. Hier findet ihr nicht nur neue Waffen oder Rüstungen, sondern Bosse, NPCs und ganze Story-Stränge, die bislang unter den Code-Zeilen verschüttet lagen.

Etwa acht Jahre ist es her, dass das erste Dark Souls auf den Markt kam und den Grundstein für den Erfolg von Studio From Software legen konnte. Acht Jahre, in denen die Fans jeden Stein in Lordran drei Mal umgedreht haben, um auch wirklich alle Geheimnisse zu finden. Selbst die Remastered-Version von „Dark Souls“, die im vergangenen Jahr erschienen ist, dürfte nun keine Secrets mehr bereithalten.

Dark Souls Remastered für Switch: Es ist halt Dark Souls, was auch sonst

Umso besser, dass die Mod Daughters of Ash jetzt mit dem rüstigen „Dark Souls“ aufräumt und es mit neuen Inhalten vollstopft. Die Mod wurde von Grimrukh erschaffen, der laut eigenen Aussagen in zwei Jahren mehr als 1000 Stunden des Programmierens damit verbracht hat, diese Modifikation für „Dark Souls“ auf den Markt zu bringen.

Sie bietet zunächst einige Waffen und Items, die zuvor noch nie im Spiel waren und neue Mechaniken wie etwa Statuseffekte mit sich bringen. Dazu gesellen sich neue Pakte für euren Helden, Gegner, Bosse, mehr Geschichte, die euch die Hintergründe von „Dark Souls“ näherbringen sowie eine ganz neue Progressionsroute durch das bockschwere Rollenspiel.

Dark Souls Entwickler sind an Battle Royale interessiert

Der Modder verspricht zudem, dass sich nicht alle Geheimnisse schon im ersten Durchlauf offenbaren werden. Im Grunde bekommt ihr also mit dieser Mod zu „Dark Souls“ eine verbesserte Version des Spiels mit mehreren Stunden an neuen Inhalten. Die Mod gibt's auf der Seite von Nexusmods zum Download. Dort findet ihr auch eine Anleitung für die PC-Version von „Dark Souls Remastered“.