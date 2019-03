Dark Souls - Entwickler sind an Battle Royale interessiert

„Dark Souls“ als Battle-Royale-Titel? Das wäre zumindest der Wunsch der Entwickler bei From Software, die sich künftig gern in das beliebte Genre werfen würden. Allerdings würden sie die Standards etwas anders anpacken.

Normalerweise sind die Entwickler bei From Software auf Singleplayer-Spiele ausgelegt. „Dark Souls“ und „Bloodborne“ gehören zu ihren größten Schöpfungen. Doch in Zukunft würden sie sich auch gern an einem anderen Weg versuchen. So verfolgt das Studio den Trend der Battle-Royale-Spiele, wie die Verantwortlichen in einem Interview mit Telegraph verraten haben.

„Es gibt immer die Möglichkeit. Diese Spiele machen auf jeden Fall Spaß. Und wir interessieren uns sehr für die Muster, die sie verfolgen. Wenn wir das machen würden, würden wir es vermutlich ein wenig anders machen. Aber wir sind interessiert und es gibt die Möglichkeit in der Zukunft. Wir würden uns gern irgendwann daran versuchen.“

Das Gleichgewicht muss bewahrt werden

Was genau Hidetaka Miyazaki, der Präsident von From Software, mit „etwas anders machen“ andeuten will, bleibt wohl sein Geheimnis. So abwegig ist der Gedanke eines Battle Royale-„Dark Souls“ aber nicht. Schon im dritten Teil der Trilogie gab es größere PvP-Arenen. Würden diese ausgebaut oder auf die gesamte Spielwelt ausgedehnt werden, hätten wir schon ein riesiges PvP-Getümmel an der Hand.

Im selben Interview betont der „Dark Souls“-Schöpfer allerdings, dass das Gleichgewicht zwischen Single- und Multiplayer-Spielen gehalten werden muss. Beide Seiten wären für die Industrie wichtig, um zu überleben. Das nächste Spiel von From Software, „Sekiro: Shadows Die Twice“, wird aber zunächst nur die Singleplayer-Seite beleuchten.