The Dark Pictures Anthology - Das ist die Spielzeit der ersten Episode Man of Medan

Mit „Man of Medan“ erscheint im August ein interaktives Horror-Game, das euch das Gruseln lehren will und dabei auf ähnliche Mechaniken wie „Until Dawn“ setzt. Nun haben die Entwickler über die ungefähre Spielzeit der ersten Episode gesprochen.

Ende August erscheint mit „Man of Medan“ die erste eigenständige Episode zu der Horror-Sammlung The Dark Pictures Anthology der „Until Dawn“-Entwickler von Supermassive Games. Nun ist bekannt geworden, in welchem Rahmen sich die Spielzeit ungefähr bewegen wird.

Mehrere Spieldurchgänge garantiert

Die Infos stammen aus einem aktuellen Interview von Gamingbolt mit dem Game Director Tom Heaton. Laut Heaton wird „Man of Medan“ ungefähr vier bis fünf Stunden lang sein, was er für eine gute Länge für eine Geschichte mit einer verzweigten Erzählung hält.

Schließlich werden Spieler den Titel mehrere Male wiederholen müssen, um die unterschiedlichen Wege zu erleben, die durch die individuellen Entscheidungen eingeschlagen werden können.

„Die Spielzeit beträgt vier bis fünf Stunden“, so Heaton in einem Gespräch mit Gamingbolt. „Es ist wahrscheinlich näher an der Fünf-Stunden-Marke. Das ist eine gute Länge für eine verzweigte Erzählgeschichte. Dies bedeutet, dass die Erzählung nicht zu lang wird. Es ist länger als ein Film, aber Spiele haben eine andere Geschwindigkeit.“

Weiterhin erklärte der Entwickler, dass Spieler nach einem ersten Durchgang versuchen werden, die Charaktere zu retten, die zuvor getötet wurden. Außerdem liege die Motivation unter anderem darin, alle geheimen Inhalte zu finden.

„Man of Medan“ erscheint am 30. August 2019 für PS4, Xbox One und PC. Unterhalb dieser Zeilen haben wir ein Gameplay-Video eingebunden, damit ihr euch selbst ein Bild über die kommende Episode verschaffen könnt.