The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - Starttermin des neuen Spiels von Supermassive Games steht fest

Der erste Teil des neuen Horror-Games von Supermassive Games, „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“, hat endlich einen Release-Termin. Bereits im Herbst könnt ihr euch auf den düsteren Segeltörn begeben.

Im vergangenen Jahr kündigten die Until Dawn-Macher von Supermassive Games mit The Dark Pictures Anthology eine neue Horrorreihe an, die in diesem Jahr mit der ersten Episode Man of Medan beginnen wird.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Erster Blick auf den mysteriösen Kurator

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan erscheint im August

Jetzt haben Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games endlich den genauen Release-Termin von „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ verraten.

Demnach wird das Horrorspiel am 30. August für PlayStation 4, Xbox One und PC digital erscheinen. Alle Vorbesteller kommen zudem in den Genuss des exklusiven Curator’s Cut, der einen alternativen Weg aus einer anderen Perspektive zeigt.

Pete Samuels, Executive Producer bei Supermassive Games dazu:

„Der Curator’s Cut ist anders als der traditionelle Director’s Cut, da dieser den SpielerInnen neue Wege ermöglicht, um die Story und ihr Ergebnis zu beeinflussen. SpielerInnen werden die Ereignisse und Beziehungen aus der Perspektive von Charakteren, welche im ersten Durchgang nicht unter ihrer Kontrolle standen, erleben. Er bietet den SpielerInnen eine neue Dimension, die Geschichte zu verstehen und mit ihr zu interagieren – auf eine bisher ganz neue Art und Weise.“

Der Curator’s Cut wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet und soll später allen anderen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dabei bietet er die folgenden Inhalte:

Eine neue Perspektive, die mit alternativen Charakteren in zuvor erlebten Szenen spielbar ist

Neue Entscheidungen und Möglichkeiten in jeder Szene, die die Story auf unterschiedliche Weise verändern

Neue Szenen und Geheimnisse, die im ersten Durchgang nicht enthalten sind

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Horror im Episodenformat

Die Story

In „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ brechen vier junge Amerikaner zu einem Urlaubstauchgang auf, um ein angebliches Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg ausfindig zu machen. Während sich der Tag entfaltet und ein Sturm hereinbricht, verwandelt sich ihre Reise bald in etwas viel Düstereres ... Wer wird leben? Wer wird sterben?

Das Spiel erscheint am erscheint am 30. August für PlayStation 4 und Xbox One und PC digital und wird eine deutsche Sprachausgabe bieten.