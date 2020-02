Cyberpunk 2077 - Wird über 75 handgemachte Street Stories im Spiel verfügen

Das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt RED soll über einen ordentlichen Umfang an Inhalten verfügen. Auch abseits der Hauptmissionen soll keine Langeweile aufkommen. Dafür werden laut Studiochef von CD Projekt in Krakau, John Mamais, unter anderem rund 75 sogenannte Street Stories sorgen.

Bereits im vergangenen Jahr teilte CD Projekt mit, dass jede Quest in Cyberpunk 2077 handgefertigt sein wird, einschließlich der Street Stories. Dabei handelt es sich um Nebenquests, die den Monderjagd-Missionen in The Witcher 3 ähneln. Diese Art von Missionen gibt es in verschiedenen Arten und Größen. Habt ihr diese erfolgreich erfüllt, erhaltet ihr als Belohnung Street Credits, die euren Ruf verbessern.

75 Street Stories in Cyberpunk 2077

In einem aktuellen Interview mit OnMSFT verriet John Mamais, Studiochef von CD Projekt in Krakau, dass es im Spiel etwa 75 solcher Street Stories geben wird und erklärte außerdem ein wenig mehr drüber, wie diese im Gesamtkontext des Spiels funktionieren werden.

„Es gibt ein paar Schichten. Es gibt eine passive Schicht, nämlich die Händler, und dann gibt es die STS, was die 'Street Stories' sind. Ich glaube, es gibt etwa 75 Straßengeschichten. Dann gibt es auch noch kleinere Aktivitäten“, so Mamais „Die Straßengeschichten sind wie kleine Quests. Es gibt eine Geschichte, aber es gibt nicht so viele erweiterte Storytelling-Sequenzen. Sie sind eine Möglichkeit, die Welt zu erkunden und euren Charakter zu verbessern.“

Weiterhin erklärte der Studiochef zu den Nebenaufgaben:

„Es gibt ähnliche Vorlagen, die automatisch generiert werden. Es gibt Vorlagen, die die Jungs verwenden können, aber jede ist so angepasst, dass sie sich einzigartig anfühlt. Die Welt wird mit diesen Dingen gefüllt sein. Es sollte sich wirklich sehr gut anfühlen.“

Mamais sprach in dem Gespräch zudem kurz die Post-Launch-Inhalte zu „Cyberpunk 2077“ an:

„Es wird wahrscheinlich so etwas wie The Witcher sein. [...] Das wird in etwa einem Jahr besprochen oder so. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen.“

Im Januar teilte CD Projekt mit, dass die Multiplayer-Komponente von „Cyberpunk 2077“ wahrscheinlich erst nach 2021 einsatzbereit sein wird. „Cyberpunk 2077“ selbst wird nach einer Verschiebung erst am 17. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein späterer Release für die PlayStation 5 und Xbox Series X ist wahrscheinlich.