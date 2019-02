Cyberpunk 2077 - Wird keine Mikrotransaktionen und keinen Battle-Royale-Modus enthalten

Der Battle-Royale-Hype scheint einfach nicht mehr aufzuhören. Nachdem Spiele wie Playerunknown's Battlegrounds und Fortnite einen riesigen Erfolg verbuchen konnten, sind mittlerweile auch Activision mit Call of Duty: Black Ops 4 und Blackout oder die Titanfall-Macher mit Apex Legends auf den erfolgsversprochenen Zug mit aufgesprungen. Selbst Battlefield 5 soll in absehbarer Zeit einen Battle-Royale-Modus nachgereicht bekommen.

Wie es scheint wird Cyberpunk 2077 keinen Battle-Royale-Modus enthalten. Wirklich sicher kann man sich dabei aber nicht sein, da der Trend weiterhin besteht und die Nachfrge seitens der Spieler noch immer entsprechend groß ist.

Ob es einen Multiplayer oder eine entsprechende Multiplayer-Komponente geben wird, ist derzeit ebenfalls noch ungewiss. Laut eigener Aussage möchte das Studio bei Cyberpunk 2077 neue Dinge ausprobieren:

"Wir wollen in neuen Bereichen experimentieren, denen wir uns bei The Witcher noch nicht zugewandt haben". Im Sommer des vergangenen Jahres suchte CD Projekt RED nach einem Network Programmer sowie einem Senior Technology Programmer. Dabei wurden Bewerber bevorzugt, die bereits Erfahrung bei der Entwicklung von Multiplayer-Shootern gesammelt haben.

Cyberpunk 2077 400 Mitarbeiter arbeiten an dem Sci-Fi-Titel, 60 Prozent mehr als bei The Witcher 3

Auf Twitter beantwortet das Social-Media-Team des Entwicklers regelmäßig Fragen aus der Community. Dadurch wurde erst vor kurzem bekannt, dass das Sci-Fi-Rollenspiel nicht exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Auf die Frage, ob es Mikrotransatkionen in dem Rollenspiel geben wird, antwortete der Entwickler mit einem passenden Gif und fragte: "Micro what?"

Versteckte Mikrotransaktionen werden in Cyberpunk 2077also nicht vorhanden sein.

Außerdem verriert der Entwickler in einem anderen Tweet, dass es mehrere Begleiter im Spiel geben wird, darunter einige weibliche Charaktere. Unklar ist bislang noch, ob wir an bestimmten Stellen selbst wählen können, wen wir an unserer Seite haben möchten oder uns die Begleiter vom Spiel vorgegeben werden. Letzteres erscheint in diesem Fall jedoch wahrscheinlicher.

@CyberpunkGame Dear devs , Will we have female sidekick in 2077 ? just like jacky. Now since the gameplay was as female , jacky was male but if we choose to play as male will we get a female version of jacky? Plz answer asap this questions is haunting me for long.