Cyberpunk 2077 - Wie in Witcher 3: Romanzen mit eigenem Handlungsstrang möglich

Sex, Nacktheit und Transgender-Optionen. Schon im Vorfeld wurde klar gemacht, dass „Cyberpunk 2077“ deutlich mehr Möglichkeiten in diesen Bereichen bieten wird, als die meisten anderen Vertreter vergleichbarer Spiele. Doch wie sieht es mit Beziehungen und Liebschaften aus? Auch dazu wurde sich nun geäußert und Fans von „Witcher 3“ dürfte die Aussage gefallen.

Bevor „Cyberpunk 2077“ am 16. April 2020 auf den Markt kommt, haben wir bereits einige interessante Details über das neue Spiel von CD Project RED in Erfahrung bringen können. Beispielsweise, dass Publikumsliebling Keanu Reeves in Form eines NPC eine große Rolle in dem Werk einnehmen wird oder auch, dass nach der Veröffentlichung diverse DLCs geplant sind.

Beziehungen in Cyberpunk

Nun bestätigte Lead-Quest-Designer Pawel Sasko, dass es möglich sein wird, Handlungssträngen zu folgen, die nur darauf ausgelegt sind, eine feste Beziehung mit einem oder mehreren der NPCs einzugehen. Außerdem soll es mehr Optionen geben, als lediglich mit dem anderen Geschlecht anzubändeln. Geralt war zwar Heterosexuell, und damit nur an Frauen interessiert, die Vorlieben des Hauptcharakters in Cyberpunk 2077 bestimmt jedoch ihr selbst.

„In Sachen Beziehungen könnt ihr davon ausgehen, dass es ähnlich sein wird wie in Witcher 3. Dort gab es bezüglich gewisser Charaktere ganze Handlungsstränge, und wenn ihr die entsprechende Person gut behandelt habt, konnte etwas Interessantes passieren. In „Cyberpunk 2077" wird es vergleichbar sein.“

Zusätzlich sollt ihr laut Sasko in der Lage sein, selbst zu bestimmen, welche Art von Zusammenkunft eure Figur bevorzugt und könnt adäquate Beziehungen mit NPCs eingehen. Außerdem lies Saskos Wortwahl vermuten, dass mehr als eine Liebschaft gleichzeitig möglich ist, schließlich war in dem Post die Rede von NPC/NPCs.

Frei formbarer Charakter

Schon im Vorfeld hatte Pawel Sasko angedeutet, dass ihr bei der Erschaffung eurer Spielfigur deutlich mehr Optionen habt als in vergleichbaren Werken. So soll es möglich sein, die Geschlechtsmerkmale frei zu formen. Ein männlicher Charakter kann starke weibliche Züge annehmen und umgekehrt. Wer nicht möchte, dass das Geschlecht der eigenen Figur eindeutig zuzuordnen ist, hat auch hierfür Alternativen.

In einem Interview mit Metro bestätigte Sasko zudem, dass ihr männliche und weibliche Stimmen unabhängig vom Körper der Spielfigur zuordnen könnt. Außerdem bestimmt ihr, wie NPCs auf die Hauptfigur reagieren, beziehungsweise diese wahrnehmen.