Cyberpunk 2077 - Wie viel Speicherplatz benötigt das Rollenspiel auf der PS4?

Obwohl „Cyberpunk 2077“ erst im Frühjahr 2020 erscheint, wissen wir schon jetzt, wie viel Speicherplatz das Rollenspiel auf der PlayStation 4 belegen wird. Außerdem dürfen sich Besitzer einer Xbox One X auf eine Darstellung in 4K freuen.

Seit der diesjährigen E3 2019 kann das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt RED Cyberpunk 2077 offiziell bei verschiedenen Händlern vorbestellt worden - unter anderem in den Stores von Sony und Microsoft.

Dadurch wissen wir nun unter anderem, wie viel Speicherplatz die PlayStation 4-Version des Spiels benötigen wird. Mit mindestens 80 Gigabyte benötigt das kommende Rollenspiel schon einmal 13 GB mehr als das bereits recht umfangreiche Open-World-Zombie-Game Days Gone von SIE Bend Studio. Entsprechend solltet ihr euch also schon jetzt Gedanken machen, ob ihr eure Festplatte in Zukunft aufräumen oder lieber in mehr Gigabyte investieren möchtet.

Profitiert Cyberpunk 2077 von der Mehrleistung?

Im Microsoft Store ist außerdem angegeben, dass der Titel von der Mehrleistung der Xbox One X profitieren und das Spiel in 4K dargestellt wird. Wie CD Projekt RED die zusätzliche Leistung der PlayStation 4 Pro nutzen wird oder wie viel Speicherplatz die Xbox One-Version genau benötigt, ist bislang noch nicht bekannt.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC. Wir haben uns die umfangreiche E3-Demo live vor Ort in Los Angeles angeschaut und verraten euch, weshalb der Titel tatsächlich einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Videospiele darstellen könnte.

Neben dem Release-Termin haben die Verantwortlichen im Rahmen von Microsofts E3-Pressekonferenz außerdem den Charakter Johnny Silverhand vorgestellt, der von keinem geringeren, als dem Schauspieler Keanu Reeves verkörpert wird.

© CD Projekt

Erscheint Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox 2?

Ob der Sci-Fi-Titel in Zukunft für die in den Startlöchern stehende Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Scarlett erscheinen wird, haben die Entwickler bislang zwar nicht offiziell bekannt gegeben, die Chancen dafür stehen aber sehr gut. Ein gutes Beispiel dafür könnte beispielsweise Rockstars „GTA 5“ sein, das zunächst für PS3 und Xbox 360 erschien, später den Weg außerdem auf PS4 und Xbox One fand.

Alle Infos, News, Artikel, Bilder und Videos zu „Cyberpunk 2077“ findet ihr auf unserer Themenseite. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand.

Cyberpunk 2077 Wie in Witcher 3: Romanzen mit eigenem Handlungsstrang möglich