Cyberpunk 2077 - Vertikales Streaming soll Grafikqualität verbessern

Mit „Cyberpunk 2077“ erwartet uns im kommenden Jahr ein spielerisch wie technisch beeindruckendes Spiel. Atemberaubend, um es mit Keanu Reeves Worten zu sagen. Um die Grafikqualität zu verbessern, setzt das Rollenspiel auf vertikales Streaming.

Um in Cyberpunk 2077 für die bestmögliche Grafikqualität zu sorgen, bedient sich Entwickler CD Projekt RED verschiedener Technologien. Dabei soll in dem Open-World-RPG vertikales Streaming zum Einsatz kommen.

Vertical Asset Streaming in Cyberpunk 2077

Um auf allen Plattformen die bestmögliche Grafikqualität zu gewährleisten, greift „Cyberpunk 2077“ auf das sogenannte Vertical Asset Streaming zurück. Das hat Produzent Richard Borzymowski gegenüber USgamer bestätigt:

„Das ist einer der ältesten Entwicklertricks. Um die visuelle Qualität, die Du auf dem Bildschirm siehst, zu maximieren, lädst Du im Grunde genommen alle Dinge heraus, die nicht gerade auf dem Bildschirm sind. Denn wenn Du alles laden würdest, dann wäre alles in einer wesentlich schlechteren Qualität.“

Im Prinzip bedeutet das, dass in „Cyberpunk 2077“ grafische Elemente außerhalb eures Sichtbereichs weniger detailliert dargestellt werden. Schaut ihr also nach oben, werden die Objekte am Boden detailärmer, blickt ihr auf den Boden, wird der Himmel weniger ausgeschmückt.

Der Grund ist die vertikale Karte

Der Grund für den Einsatz dieser Technik liegt in der Vertikalität der Spielwelt von „Cyberpunk 2077“. Im Vergleich zu „The Witcher 3“, das mit einer recht horizontalen Welt aufwartete, erstreckt sich das neue Spiel der Polen dank riesiger Gebäude und mehrstöckiger Umgebungen deutlich mehr in die Höhe.

Vertical Asset Streaming ist ein relativ alter Trick der Entwickler, um die bestmögliche Grafikqualität zu erreichen. So setzte beispielsweise auch der Sony-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn auf dieses Verfahren. Das untenstehende Video zeigt etwa bei 18 Minuten und 16 Sekunden, wie diese Technik die Qualität verbessert.