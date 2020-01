Cyberpunk 2077 - Verschiebung wohl wegen mangelhafter Performance auf PS4 und Xbox One

„Cyberpunk 2077“ wurde um mehrere Monate verschoben. Die wahren Gründe könnten in der mangelnden Performance auf der PS4 und Xbox One liegen, wie aus einem Insiderbericht hervorgeht.

Vor wenigen Tagen vermeldete CD Projekt RED, dass der Release von Cyberpunk 2077 um fast ein halbes Jahr verschoben wird. Das Mammutprojekt soll nun nicht mehr am 16. April, sondern erst am 17. September 2020 das Licht der Gaming-Welt erblicken.

Cyberpunk 2077 Release offiziell um mehrere Monate verschoben!

Sind die PS4 und Xbox One das Problem?

Als Grund nannte das Entwicklerstudio, dass noch ein gewisses Feintuning unternommen werden müsse, um die selbst gesetzten qualitativen Anforderungen zu erfüllen. Der polnische Brancheninsider Borys Niespielak nennt in einem Podcast nun mehr Details dazu.

So soll der wahre Grund für die Verschiebung angeblich die Hardware der PS4 und Xbox One sein, die für das Spiel schlicht zu schwach wäre. „Cyberpunk 2077“ ist ein immens ambitioniertes Projekt und das Studio peilt die Erschaffung eines neuen Meisterwerks an. Bereits in Trailern durften wir schon selbst die umfangreiche und detaillierte Spielwelt bewundern. Allerdings laufe das Spiel auf den aktuellen Konsolen noch nicht rund – die Performance sei noch nicht zufriedenstellend, weswegen das Studio mehr Zeit in die Entwicklung investieren müsse.

Intern soll sich die Verschiebung schon recht lange abgezeichnet haben. Diese Informationen sollen Niespielak von einem Studiomitarbeiter zugespielt worden sein. Der Insider gilt in Polen als verlässliche Quelle im Gaming-Bereich.

Cyberpunk 2077 Entwickler versichern, dass keine weitere Verschiebung erfolgen wird

Schlechte Performance relativ normal in der Entwicklung

Selbst God of War-Director Cory Barlog äußerte sich zu diesem Thema und bekräftigt die Aussagen von Niespielak. So solle jedes Spiel eine schlechte Performance aufweisen, bis man es schließlich in den letzten Zügen der Entwicklung an die Hardware anpasst.

EVERY game runs badly until you optimize for the hardware in the final push before gold.❤️ https://t.co/5uTQ14EfE5 — Cory Barlog 🖖 Little Creep League (@corybarlog) 22. Januar 2020

Dementsprechend wäre dies ein normales Problem in der Entwicklung eines Spiels. CD Projekt RED möchte sich aber wohl die Zeit nehmen, das Spiel perfekt an die Hardware anzupassen. Letzten Endes wird „Cyberpunk 2077“ nur wenige Monate vor der Markteinführung der stärkeren Nachfolgekonsolen Xbox Series X und PS5 erscheinen. Eine Next-Gen-Portierung sei aber (bislang) von CD Projekt RED noch nicht geplant.