Cyberpunk 2077 - Studiotour ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen von CD Projekt RED

Im Rahmen der diesjährigen Golden Joystick Awards ermöglichten uns die Entwickler von „Cyberpunk 2077“ einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Die Vorfreude auf das Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077 wächst. Diese Tatsache wurde nun im Rahmen der diesjährigen Golden Joystick Awards unterstrichen, wo sich das Spiel in der Kategorie „Most Wanted Game“ gegenüber der Konkurrenz durchsetzen und den ersten Platz belegen konnte.

Bereits vergangenes Jahr konnte Entwickler CD Projekt RED diesen begehrten Publikumspreis einheimsen und überraschte die Fans dieses Jahr zu diesem Anlass mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Eine Studiotour bei Entwickler CD Projekt RED

Im Rahmen der Preisverleihung der Golden Joystick Awards 2019 wurden die englischsprachigen Kollegen von GamesRadar für eine kurze Studiotour nach Warschau, zum Entwicklerstudio von CD Projekt, eingeladen. Die Führung übernahm dabei Hollie Bennett, UK Head of Communication, und zeigte einige der wichtigsten Bereiche des Entwicklerstudios.

Bereits im Eingangsbereich des Studios erhalten wir einen Blick auf einige der vielen Auszeichnungen,die dem Entwickler für das Rollenspiel „The Witcher 3“ verliehen wurden. Ebenfalls zu sehen ist der Bereich für „Cyberpunk 2077“, in dem an einer Wand einige Spielemagazine ausgestellt sind, die das Spiel thematisieren. Solche Studiotouren gehören jedoch der Seltenheit an und müssen akribisch vorbereitet werden, schließlich dürfen keine firmeninterne Informationen ungewollt nach Außen dringen.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Dann beleuchten auch wir, ob das Spielprinzip aufgeht und präsentieren euch das Ergebnis in unserem umfangreichen Test.