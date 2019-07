Cyberpunk 2077 - So wird man mit dem Thema Religion umgehen

In einem Interview mit einer polnischen News-Seite gaben die Entwickler von CD Projekt RED etwas mehr Auskunft über ihren Umgang mit Religion in dem futuristischen Rollenspiel „Cyberpunk 2077“.

Im nächsten Jahr erscheint der neue Kracher aus dem Hause CD Projekt: Cyberpunk 2077. Der Titel spielt zwar in einer alternativen Zukunft, soll sich aber dennoch an der Welt orientieren, in der wir derzeit leben. Deshalb stellte sich für viele die Frage nach der Existenz von Religion.

Der Wunsch nach Authentizität

Die Kollegen von IGN ließen ein polnisches Interview mit dem Online-Magazin Gry Online WP von CD Projekt noch einmal auf Englisch übersetzen, um einer möglichen Fehlinterpretation aus dem Weg zu gehen. Darin beschreiben die Entwickler ihren Umgang mit dem Thema Religion:

„Wir wollen das Thema Religion nicht meiden, für uns zählt die Authentizität der Welt. […] Bei unseren Quests, die religiöse Themen betreffen, achten wir jedoch darauf, dass keine Respektlosigkeit vorliegen kann.“

Damit soll Religion in „Cyberpunk 2077“ lediglich so präsent sein, wie es in unserer Welt ebenfalls der Fall ist, jedoch ohne die Möglichkeit entsprechende religiöse Gruppen beleidigen oder missachten zu können.

Demnach können Missionen gespielt werden, die sich respektvoll mit realen Religionen, wie dem Christentum, befassen. Außerhalb der gegebenen Handlungsstränge liegt es allerdings im eigenen Ermessen, wie der Spieler mit den klerikalen Elementen des Spiels umgeht.