Cyberpunk 2077 - Sind Erkundungen unter der Wasseroberfläche möglich?

Wird es in „Cyberpunk 2077“ eine Unterwasserwelt geben? In unserem Interview mit CD Projekt RED haben wir auf diese Frage eine sehr aussichtsreiche Antwort erhalten.

Auf der gamescom 2019 hatten wir die Möglichkeit ein paar mehr Informationen zu Cyberpunk 2077 einzuholen. In einem Interview mit Philipp Weber, Senior Quest Designer bei CD Projekt RED, haben wir unter anderem über eine mögliche Unterwasserwelt in dem futuristischen Rollenspiel gesprochen.

Tauchen im pazifischen Ozean?

Auf unsere Frage, ob Spieler eventuell etwas unter der Wasseroberfläche entdecken können, trat zusammen mit der Frage, wie viel der Entwickler tatsächlich verraten darf, kurze Verunsicherung bei unserem Interviewpartner auf.

Um Spoiler zu vermeiden, verriet Philipp Weber uns anschließend jedoch, dass sich Night City, wie bereits bekannt ist, im Bundesstaat Kalifornien befindet und demnach von den Wassermassen des Pazifiks umgeben ist. Dass sich Schauplätze in den Tiefen des Meeres somit durchaus lohnen könnten, scheint offensichtlich nicht fern jedweder Realität und lässt zugleich Raum für Vorhersagen.

Quests in den Untiefen des Wassers

Betrachtet man The Witcher 3: Wild Hunt, an dem Weber im Übrigen ebenfalls als Quest Designer mitgewirkt hat, könnte man sich sogar annähernd vorstellen, wie sich das Ganze gestalten könnte. Denn auch hier existierten wohlgestaltete Unterwasser-Level in denen nicht nur Schätze gefunden und Ruinen bestaunt werden konnten, sondern ganze Teile einer Quest absolviert werden mussten.

In Hinblick auf „Cyberpunk 2077“, in dem man zahlreiche technische Modifikationen am menschlichen Körper vornehmen kann, wäre es so sicherlich möglich, ein Gadget zu implementieren, das einem das Atmen unter Wasser erlaubt. Unendlich lange Tauchgänge wären aus Gameplay-Sicht also ebenso realistisch und würden den Hexer-Trank Schwertwal auf futuristische Weise ablösen.

Was genau uns schlussendlich erwartet und ob Webers Angst uns zu Spoilern vielleicht daher rührt, dass eine mögliche Unterwasser-Szenerie sogar relevant für die Story ist, erfahren wir spätestens mit Release am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.