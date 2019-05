Cyberpunk 2077 - Sci-Fi-Rollenspiel wird auf der E3 2019 mit neuer Gameplay-Präsentation gezeigt

Im kommenden Monat findet die Spielemesse E3 in Los Angeles statt, in dessen Rahmen zahlreiche neue Spiele angekündigt werden und Entwickler sowie Publisher den Besuchern neue Infos zu kommenden Titeln präsentieren. Einer der wohl heißesten Kandidaten hört auf den Namen „Cyberpunk 2077“ und wird auch in diesem Jahr wieder mit neuen Gameplay-Szenen bedacht. Ähnlich wie 2018 werden die Entwickler live vor Ort eine Gameplay-Demo zeigen.

Nach und nach werden die Pläne der polnischen Entwickler von CD Projekt Red bezüglich ihres kommenden Sci-Fi-Rollenspiels Cyberpunk 2077 für die E3 2019 klarer. Bereits vor einiger Zeit gaben die Verantwortlichen auf Twitter bekannt, dass man der Messe beiwohnen wird. Fans spekulierten, dass im Rahmen von Microsofts Pressekonferenz neben einem neuen Trailer außerdem der offizielle Release-Termin oder zumindest ein ungefährer Release-Zeitraum bekannt gegeben werden könnte.

Cyberpunk 2077 Entwicklung soll ähnliche Probleme wie Anthem durchmachen

Gameplay-Präsentation 2019

Nun hat sich auf Twitter mit Marcin Momot der Community Manager für „Cyberpunk 2077“ zu Wort gemeldet und verkündet, dass der Titel auf der E3 gezeigt wird. Wie auch im vergangenen Jahr auf der E3 in Los Angeles sowie der gamescom in Köln wird es eine Gameplay-Präsentation geben. Dabei spielen die Entwickler live eine extra für diese Zwecke zugeschnittene Demo. Im Unterschied zu 2018 kann diese Gameplay-Präsentation allerdings nicht nur von eingeladenen Journalisten hinter verschlossenen Türen besucht werden, sondern auch von normalen Besuchern im öffentlichen Bereich der Messe.

To answer many questions about the demo and whether or not @CyberpunkGame will be playable at E3 -- we are going to be hosting gameplay presentations (game played by us) in that cinema. — Marcin Momot (@Marcin360) 23. Mai 2019

Hyped to share with you that we’ll be present in the public zone at E3 2019, too! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/bT2d7mA3QC — Adam Badowski (@AdamBadowski) 23. Mai 2019

Wie sieht es mit der gamescom 2019 aus?

Was die Verantwortlichen noch nicht bekannt gegeben haben, ist, ob auch im Rahmen der gamescom 2019, die vom 21. bis zum 24. August in Köln stattfindet, eine Gameplay-Präsentation zu dem Rollenspiel stattfinden wird. Da es die Entwickler im vergangenen Jahr aber ähnlich handhabten und Pressevertreter auch in Köln in den Genuss der E3-Demo kamen, dürfte es dieses Jahr ebenfalls eine entsprechende Präsentation in der Rheinmetropole geben - vielleicht aber mit einem Unterschied: Gut möglich, dass es 2019 im öffentlichen Bereich einen Stand der Entwickler geben wird, damit normale Besucher ebenfalls einen Blick auf das Live-Gameplay werfen können.

