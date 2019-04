Cyberpunk 2077 - Das Rollenspiel hat viele interessante Gameplay-Mechaniken, die noch nicht gezeigt wurden

Im Rahmen eines aktuellen Interviews mit einer spanischen Webseite hat der Quest Director von Cyberpunk 2077 Mateusz Tomaszkiewicz unter anderem über die verschiedenen Waffen und damit zusammenhängenden Gameplay-Mechanismen gesprochen.

Neben The Last of Us 2 wartet die Spielerschaft derzeit auf den Release des Sci-Fi-Rollenspiels Cyberpunk 2077. Bislang ist von offizieller Seiter her jedoch kein offizieller Release-Termin bekannt gegeben worden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Entwickler von CD Projekt Red das Datum im Rahmen der E3 2019 im Juni mitteilen werden.

Cyberpunk 2077 Händler leakt spezifischen Release-Termin für dieses Jahr

Freiheiten für den Spieler

Im Rahmen eines Interviews mit dem spanischen Outsourcing-Unternehmen AreaJugones (via Reddit) sprach der Quest Director Mateusz Tomaszkiewicz ausführlich über „Cyberpunk 2077“, die Möglichkeit einer Fortsetzung und von Spielen, die ihm während der Entwicklung als Inspiration dienten. Außerdem sprach der Entwickler an einem Punkt des Gesprächs über die verschiedenen Waffen im Spiel und die daraus entstehenden Möglichkeiten.

„Ich möchte auf eine der vorherigen Fragen hinweisen und das ist, dass unser Spiel hauptsächlich ein Rollenspiel ist. Dann gibt es den Kampf aus der First-Person-Perspektive, der zu diesem Genre hinzugefügt wurde“, so Tomaszkiewicz. „Auf diese Weise bietet das Gameplay in Cyberpunk eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Missionen abzuschließen. Ich denke, das ist der größte Unterschied, da es nicht nur auf die Shooter-Seite ankommt, sondern auch, wie man diesen Aspekt in die Spielweise beim Durchspielen eines Titels, mit einbezieht. Und wir haben viele Mechanismen, die auf diesem Konzept basieren und die wir noch nicht gezeigt haben, also seid gespannt.“

Weiterhin erklärt der Quest Director:

„Darüber hinaus arbeiten wir daran, gute und unterhaltsame Kampfmechanismen zu implementieren und ich denke, wir haben eine große Auswahl an Waffen, die unser Spiel besonders machen werden“, so Tomaszkiewicz. „Ich weiß nicht, ob du dich in der vorherigen Demo daran erinnern kannst, dass es intelligente Gewehre gab. Das ist etwas, das ich in aktuellen FPS [First Person Shooter] nicht oft gesehen habe. Ich denke auch, dass wir in Bezug auf das Gameplay einige Ideen und Dinge haben, die noch nicht fertig sind die und die wir umsetzen möchten, denn sie werden sehr gut sein.“

Cyberpunk 2077 ist für PS4, Xbox One und PC in Entwicklung. Möglicherweise wird der Titel außerdem für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox 2 Scarlett erscheinen.

Auf die Frage, wie die Entwicklung in Bezug auf die kommende Konsolengeneration aussieht, antwortet der Quest Director:

„Das ist schwer zu sagen. Es wird natürlich passieren aber ... wann? Ich denke, es ist zu früh, um darüber zu sprechen. Wir fokussieren uns derzeit auf die aktuelle Konsolengeneration und unser Ziel ist es es [Cyberpunk 2077] für PlayStation 4, Xbox One und PC zu veröffentlichen.“

Cyberpunk 2077 Kein „Game Over“, das Spiel reagiert auf eure Entscheidungen