Cyberpunk 2077 - Release noch in diesem Jahr?

Cyberpunk 2077 könnte noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Darauf deutet der Abgang des Creative Directors hin, der am heutigen Morgen publik wurde. Mehr Informationen werden zur E3 2019 erwartet.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Cyberpunk 2077 deutlich früher erscheint als angenommen. Ein Releasetermin für Ende diesen Jahres gilt inzwischen sogar als denkbar.

Grund für die Annahme ist der Abgang des Creative Directors, der am heutigen Morgen aufgrund einer Änderung seines LinkedIn-Profils öffentlich wurde. Es ist gut möglich, dass sein Wechsel gerade deshalb möglich wurde, weil der Großteil der Arbeit bereits erledigt ist.

Cyberpunk 2077 Release-Termin durch einen Fehler bereits verraten?

Analysten halten Vermutung für wahrscheinlich

Auch Analysten halten den Release zum Ende diesen Jahres als möglich und verweisen darauf, dass bis dahin mehr als vier Jahre seit Veröffentlichung von The Witcher 3 vergangen sind. Allerdings wird explizit darauf hingewiesen, dass auch Anfang 2020 denkbar wäre.

Neue Informationen sollten im Rahmen der E3 2019 folgen. Im vergangenen Jahr wurde dort schließlich zum ersten Mal nach fast sechs Jahren ein Trailer gezeigt.

So oder so, allzu lange sollten wir nicht auf Cyberpunk 2077 warten müssen. Dafür spricht auch die Demo, die wir uns in Los Angeles ansehen durften und uns absolut umgehauen hat:

