Cyberpunk 2077 - Release für Nintendo Switch? Entwickler äußern sich

Das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zählt zweifelsohne zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des Jahres. Nahezu jede Plattform wird im Herbst in den Genuss des Titels kommen, lediglich Besitzer der Nintendo Switch bleiben außen vor. Oder doch nicht?

Erst vor kurzem meldete CD Projekt RED, dass der Release des Mammut-Rollenspiels Cyberpunk 2077 um mehrere Monate verschoben werden musste. Bis ihr Night City erkunden dürft, müsst ihr euch also noch bis Mitte September gedulden. Doch wie steht es eigentlich um eine Umsetzung für die Nintendo Switch?

CD Projekt über Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch

Diese und viele weitere Fragen beantwortete John Mamais von CD Projekt RED jetzt in einem ausführlichen Interview mit OnMSFT. Neben Fragen zur Entwicklung von „Cyberpunk 2077“ und den DLC-Plänen für das Rollenspiel wurde Mamais außerdem gefragt, ob eine Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole geplant sei. Seine Antwort:

„Soweit ich weiß nicht. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob Cyberpunk 2077 auf Nintendo Switch funktionieren würde. Es könnte zu anspruchsvoll sein. Aber wir haben The Witcher 3 zum Laufen bekommen und wir dachten auch, dass es zu anspruchsvoll wäre, aber irgendwie haben wir es hinbekommen.“

Tatsächlich hat CD Projekt RED dem Rollenspiel The Witcher 3 mit Hilfe von Entwickler Saber Interactive eine erstklassige Portierung für Nintendo Switch spendiert. Auch wenn die Entwickler Nintendo-Fans bei „Cyberpunk 2077“ wenig Hoffnung machen – eine konkrete Absage ist das nicht.

Bleibt also abzuwarten, ob die Nintendo Switch künftig ebenfalls die neon-farbenen Umgebungen von Night City erkunden darf. Für Spieler auf PC, PlayStation 4, Google Stadia und Xbox One beginnt das Abenteuer am 17. September 2020. Portierungen für die Next-Gen-Konsolen PS5 & Xbox Series X sind bislang noch nicht offiziell bestätigt, gelten aber als äußerst wahrscheinlich.