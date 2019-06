Cyberpunk 2077 - Release für PS5 und Xbox Scarlett nicht ausgeschlossen

„Cyberpunk 2077“ könnte die nächste Konsolengeneration unterstützen. Laut einem Entwickler des Action-Rollenspiels könnte es nach dem Release auf der PS4, Xbox One und PC Überlegungen geben, das Spiel ebenso auf die PS5 und Xbox Scarlett zu bringen.

Cyberpunk 2077 zählt aktuell zu den gefragtesten Projekten in der Videospiel-Branche. Auf der E3 2019 wurde das Action-Rollenspiel nicht nur mit einem Erscheinungsdatum bedacht, sondern präsentierte sich zudem in einer imposanten Gameplay-Demo und einem Trailer.

Cyberpunk 2077 Brandneuer Cinematic-Trailer auf der E3 2019 gezeigt

Erscheint der Titel auf den Next-Gen-Konsolen?

Da stellt sich bei vielen Spielern natürlich die Frage: Bleibt „Cyberpunk 2077“ ein Current-Gen-Titel oder wollen die Entwickler die Leistung der kommenden Konsolengeneration für das Spiel nutzen?

Miles Tost, einer der Entwickler von „Cyberpunk 2077“, hat sich in einem Interview mit GameHubTV nun dazu geäußert. So wolle man sich bei CD Projekt RED zuallererst auf den Release am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC konzentrieren. Die Aufmerksamkeit liegt also erstmal auf der aktuellen Konsolengeneration sowie dem PC.

Sobald diese Etappe jedoch geschafft ist, möchten die Entwickler darüber nachdenken, die Next-Gen-Konsolen ebenso zu unterstützen. Sony hat seine PS5 schon in technischen Grundzügen vorgestellt und auch Microsoft hat einige Details zur nächsten Xbox bekannt gegeben, die Ende 2020 auf den Markt kommen soll.

Cyberpunk 2077 „Das ist so krass, man!“ Unsere Gameplay-Vorschau zur E3-Demo

Dass wir eine optimierte Version von „Cyberpunk 2077“ für die beiden kommenden Konsolen-Flaggschiffe bekommen, ist also erstmal nicht ausgeschlossen. Das Interesse scheint bei den Entwicklern vorhanden zu sein.