Cyberpunk 2077 - Qualität zum Release soll stimmen

CD Projekt Red will das Open World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erst dann veröffentlichen, wenn die Qualität stimmt. Die polnischen Entwickler streben einen reibungslosen und fehlerfeien Start an. Als großes Vorbild dient dafür Rockstars Red Dead Redemption 2.

In einem aktuellen Interview äußerte sich Adam Kiciński, CEO von CD Projekt Red, über Cyberpunk 2077. Man sei bestreibt zum Release eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dabei wagte Kiciński auch den Vergleich zu Red Dead Redemption 2.

Der Science-Fiction-Titel Cyberpunk 2077 gehört zu den am sehnlichsten erwarteten Videospielen. Spätestens mit der Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers zum neuen Spiel der The Witcher-Macher haben sich die Erwartungen der Spieler – damit aber auch der Druck auf die Entwickler – drastisch gesteigert, wie Adam Kiciński in einem Interview verrät.

Red Dead Redemption 2 war zum Release so gut aufgestellt, dass es einen Metascore von 97 einfahren konnte. The Witcher 3 hingegen hatte zum Start noch mit einigen Problemen und Bugs zu kämpfen und liegt bei einem Metascore von 92.

Auf die Frage hin, ob Cyberpunk 2077 zum Start so bugfrei wäre, dass es mindestens 95 erreichen könne, antwortete der CEO, dass man bemüht sei, ein Spiel zu veröffentlichen, das einen solch reibungslosen Start wie Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games hinlegt:

„Ohne Zweifel ist für uns die Qualität von größter Bedeutung. Wir bemühen uns Spiele zu veröffentlichen, die so verfeinert sind, wie Red Dead Redemption 2 und die neueren Spiele von Rockstar Games.“

Red Dead Redemption 2 sei ein ausgezeichnetes Spiel, mit dem man bei CD Projekt Red mitfiebere. Die Reviews und Verkaufszahlen seien exzellent, eine ähnliche Qualität strebt man auch mit Cyberpunk 2077 an:

„Was lehrt uns das? Es lehrt uns, dass wir außergewöhnliche Spiele veröffentlichen müssen. Und genau das haben wir vor.“

Spieler konzentrieren sich laut Kiciński verstärkt auf große Hit-Releases und es zahlt sich demnach aus, zu den Besten zu gehören. Nur so bekäme man aus geschäftlicher Sicht ebenfalls einen großen Teil des Kuchens ab.

Cyberpunk 2077 mit sechs Stadtteilen

Auf die Frage eines Spielers äußerte sich CD Projekt Red außerdem zu der Größe der Spielwelt von Cyberpunk 2077. Dieser wollte wissen, wie groß die Welt im Vergleich zu The Witcher 3 ausfällt.

Eine eindeutige Antwort wollte man allerdings nicht geben, da man die Größe der Welt nicht abgemessen habe. Allerdings wartet Cyberpunk 2077 mit sechs Stadtteilen auf, in denen ein Großteil der Gebäude begehbar sei, darunter sogar Wolkenkratzer.

Diese Gebäude bieten auf mehreren Stockwerken eine Menge Fläche, auf denen ihr verschiedene Aktivitäten finden könnt. Die Spielwelt sei also vor allem in die Vertikalität gewachsen.

Wann genau Cyberpunk 2077 erscheinen wird, steht noch nicht fest.