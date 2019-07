Cyberpunk 2077 - Pen-and-Paper-Schöpfer Mike Pondsmith wird eine Ingame-Rolle spielen

Mike Pondsmith ist der sympathische Schöpfer von Cyberpunk 2020, einem Pen-and-Paper-System der alten Schule. In „Cyberpunk 2077“ werden nicht nur die Welt und das System umgesetzt. Pondsmith selbst soll einen Auftritt im neuen Spiel von CD Projekt RED bekommen.

Die Marke Cyberpunk stand schon vor der Ankündigung von Cyberpunk 2077 bei vielen hoch im Kurs. Denn für das Spiel bildet das Pen-and-Paper-System Cyberpunk 2020 die Grundlage. Dieses wurde bereits 1988 von Kreativkopf Mike Pondsmith erschaffen und erfreut seither großer Beliebtheit bei Tabletop-Spielern.

Cyberpunk 2077 So viel Freiheit geben euch die Entwickler

Kein Wunder also, dass diese mit „Cyberpunk 2077“ nach einer Würdigung für Pondsmith schreien. Seit der Ankündigung gibt es immer wieder laute Fan-Stimmen, die einen Auftritt des Schöpfers in „Cyberpunk 2077“ fordern. Laut einem Interview zwischen Pondsmith und dem offiziellen Xbox-Magazin (via Reddit) sollte dieser Wunsch sogar in Erfüllung gehen.

Wird Mike Pondsmith in Cyberpunk 2077 auftauchen?

„Ich habe eine Rolle. Ich hatte bereits Aufnahmen für eine Rolle absolviert, aber sie hatten dann noch eine andere Idee für mich. Mehr kann ich euch nicht dazu sagen. Aber ich sage euch, dass es da draußen eine Menge Fans gibt, die sagen 'Er sollte besser irgendwo im Spiel sein'. Also bin ich auch definitiv im Spiel.“

Er führt dann noch scherzhaft fort, dass er ja vielleicht in „Cyberpunk 2077“ einfach irgendwann mit einem Bass im Hintergrund auftaucht, wenn Keanu Reeves als Johnny Silverhand mit seiner Band einen Gig auf der Bühne spielt. Wir sind uns allerdings sicher, dass die Entwickler bei CD Projekt RED wissen, dass Pondsmith einen größeren Auftritt verdient hat.

Cyberpunk 2077 Live-Demo wird auf der gamescom gezeigt

Einige Fans hatten bereits im letzten Trailer zu „Cyberpunk 2077“ vermutet, Pondsmith entdeckt zu haben. Es handelte sich dabei um die Rolle von Dexter, den ihr unten im Bild sehen könnt. Pondsmith hat zwar einige Ähnlichkeiten mit dem Gangster, doch wird dieser von Schauspieler Machael-Leon Wooley verkörpert.