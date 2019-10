Cyberpunk 2077 - Offizieller Merchandise zum Spiel kann nun vorbestellt werden

Der Hype von Cyberpunk 2077 ist groß und die Zeit bis zur Erscheinung schmilzt dahin - Zeit, sich mit Merchandise einzudecken und die Wartezeit damit zu versüßen. CD Projekt gab über Twitter bekannt, dass offizielle Merchandise-Artikel nun vorbestellt werden können.

Cyberpunk 2077 CD Projekt RED, lasst uns über Musik sprechen - ein offener Brief

Die Website bietet eine große Auswahl an Artikeln, die über die beliebten Jacken, bis hin zu Socken, Postern, Oberbekleidung und Taschen reichen. Die Reaktionen der Fans bei Reddit sind allerdings gemischt. Während sich die einen einfach über die Artikel freuen, bemängeln einige die Preise. Die Jacke kostet allein schon 88,00 Euro plus Versand, die manche Fans aber gern dafür ausgeben.

The ultimate Cyberpunk merch is now available for pre-order in #CDPRstore!



👩🇪🇺: https://t.co/jPmsZzXGCC

🧑🇪🇺: https://t.co/nnfDzSzYcX

👩🇺🇸: https://t.co/PESU6agm2W

🧑🇺🇸: https://t.co/3GxBiWil3k pic.twitter.com/UBeTomXEf5