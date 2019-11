Cyberpunk 2077 - Neue Details zur Umgebungszerstörung, Items & Sex-Szenen

Am vergangenen Wochenende fand ein Community-Treffen in Warschau statt, bei welchem Entwickler CD Projekt RED einige interessante Gameplay-Details zum Sci-Fi-RPG „Cyberpunk 2077“ preisgab. Hierbei wurde unter anderem auf den Zerstörungsgrad der Spielwelt, die Fülle an Items sowie das Thema Romanzen im Spiel eingegangen.

In einer kurzen Zusammenfassung hat ein Teilnehmer des Treffens zu Cyberpunk 2077 die wichtigsten neuen Erkenntnisse zum Gameplay zusammengetragen. Die redseligeren Entwickler, die dem Treffen beiwohnten, gingen dabei auf einige essenzielle Gameplay-Elemente, wie etwa den Zerstörungsgrad der Spielwelt ein.

Der Zerstörungsgrad und eine Fülle von Items

Dass wir in „Cyberpunk 2077“ zumindest einen Teil der Spielumgebung zerstören können, ist bereits seit dem ersten veröffentlichten Gameplay-Video im vergangenem Jahr bekannt. In hitzigen Feuergefechten wurden hier bereits im Rahmen einer Mission Wände durchschossen und die ein oder andere Flasche ging zu Bruch.

In dem jüngst abgehaltenen Treffen wurde man dahingehend nun ein wenig konkreter. Die Spieler sollen ungefähr Dreiviertel der Spielelemente zerstören können. Hiervon sollen jedoch keine kompletten Gebäude betroffen sein, sondern eher die beweglichen Assets, oder teilweise auch komplette Mauern.

Für die Loot-Sammler unter uns hatte CD Projekt RED auch eine Info parat. Demnach sind eine Fülle von nützlichen Items in Cyberpunk 2077 vorhanden, wovon Protagonist V jedoch auch einige nicht wirklich gebrauche kann. Diese seien eher für die NPCs in Night City von Nutzen.

Eigene vier Wände und heiße Romanzen

Ebenfalls im ersten gezeigten Spielmaterial zu sehen ist die Wohnung des Protagonisten, die als Rückzugspunkt dient. Diese soll sich, den neuesten Erkenntnissen nach, dem zum Spielbeginn gewählten Lebensweg anpassen und sich im Spielverlauf sogar verändern. Neue Immobilien können vom Spieler übrigens nicht erworben werden.

Wir bleiben beim Thema der eigenen vier Wände und gehen auf die Liebschaft V´s ein, die nach einer feuchtfröhlichen Nacht das Appartement verlässt. Die CD Projekt RED-Mitarbeiter nannten ein ziemlich interessantes Detail zu den Romanzen, genauer zu den Sex-Szenen in „Cyberpunk 2077“. Um diese so interessant wie möglich zu gestalten, schlüpften Mitarbeiter in Motion-Capture-Anzüge und stellten diese nach. Gerade in der Ego-Perspektive dürfte sich dieses Spieldetail ziemlich aufregend gestalten.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Dann können wir mit eigenen Augen sehen, was schlussendlich umgesetzt werden konnte.