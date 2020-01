Cyberpunk 2077 - Multiplayer lässt noch Jahre auf sich warten

„Cyberpunk 2077“ wurde um fast ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Nun äußert sich CD Projekt RED zum angekündigten Multiplayer. Auf den Mehrspieler-Modus müssen wir sogar noch viel länger warten.

Nachdem CD Projekt RED gestern die Verschiebung des heiß erwarteten Cyberpunk 2077 auf den 17. September 2020 bekannt gab, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft für alle Fans.

Cyberpunk 2077 Release offiziell um mehrere Monate verschoben!

Multiplayer erscheint nicht vor 2022

Der angekündigte Multiplayer soll erst in frühestens zwei Jahren erscheinen. Genauer gesagt, gibt der Entwickler zu verstehen, dass der Release der Mehrspieler-Erweiterung höchstwahrscheinlich erst ab 2022 erfolgt.

Das vermeldete Michal Nowakowski von CD Projekt REDs Führungsetage gegenüber der Nachfrage eines Investors.

„Aufgrund des erwarteten Releases von Cyberpunk 2077 im September und den verschiedenen Events, die anschließend zu erwarten sind, erscheint ein Release für den Cyberpunk 2077-Multiplayer im Jahre 2021 als unwahrscheinlich.“

Der Multiplayer zu „Cyberpunk 2077“ befindet sich schon seit geraumer Zeit in Entwicklung, wie Nowakoswki bestätigt. Offiziell angekündigt wurde der Mehrspieler-Modus im September 2019, schafft es offenbar aber erst in gut zwei Jahren in das Sci-Fi-Game.