Cyberpunk 2077 - Die Macher empfehlen euch, keine überteuerten E3-Jacken auf eBay zu kaufen

Es ist die Geschichte vieler E3-Messen: Auf den großen Showfloors werden zahlreiche Merch-Artikel an die Besucher verschenkt. Unter diesen befinden sich aber eben nicht nur Fans, sondern auch solche, die genau diese Taktik ausnutzen, um an Geld zu kommen. Im Rahmen der E3 2019 dürfte das begehrteste Merch dabei von Cyberpunk 2077 kommen.

Cyberpunk 2077 Ganz viel Keanu Reeves, Schauspieler war 15 Tage im Tonstudio

So wurde auf der Messe in diesem Jahr von CD Projekt Red eine Jacke zu „Cyberpunk 2077“ an die Fans verteilt. Diese trägt das Symbol der Ingame-Band Samurai und dürfte genau durch diesen Faktor noch ein wenig beliebter werden. Schließlich wird Schauspieler Keanue Reeves in „Cyberpunk 2077“ den Frontmann dieser Band mimen.

Please don’t buy the Cyberpunk 2077 jacket on eBay for 400 usd. The plan is to have a similar version in our store. pic.twitter.com/mzG033zGjJ