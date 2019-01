Cyberpunk 2077 - Leitender Mitarbeiter verlässt Entwickler, wechselt zu Blizzard

Der Creative Director von Cyberpunk 2077 hat Entwickler CD Projekt RED verlassen. Zum Jahresanfang wechselte er zu Blizzard Entertainment und wird dort denselben Titel tragen. Unklar ist, inwiefern sich dies auf die Entwicklung des Rollenspiels auswirken wird.

Mehr als zwölf Jahre lang war Sebastian Stepien für CD Projekt RED tätig, jetzt verlässt einer der treuesten Mitarbeiter des Unternehmen. Der zuletzt als Creative Director für Cyberpunk 2077 tätige Veteran ist bereits zum Jahresanfang zu Blizzard Entertainment gewechselt.

Den Wechsel machte Stepien selbst über sein LinkedIn-Profil öffentlich. Genaue Gründe nannte er allerdings nicht, lediglich der neue Arbeitgeber ist derzeit aufgeführt.

Keine Gefahr für Cyberpunk?

Ein Mitarbeiter von CD Projekt RED soll sich auf einem Fan-Discord zur Personalie geäußert haben und beschwichtigt, dass der Abgang sich nicht auf die Entwicklung von Cyberpunk 2077 auswirken wird:

„Bezüglich der Meldung: Es gibt keinen Grund, Panik zu schieben oder sich zu sorgen. Es ist normal in dieser Industrie, dass Menschen kommen und gehen. Das Projekt befindet sich nicht in irgendeiner Form von Gefahr. Sebastian ist ein toller Typ, also bitte nennt ihn nicht Verräter, weil er das wirklich nicht ist.“

Stepien ist ein echter Veteran

Stepien war bereits beim ersten The Witcher als Dialog-Designer beteiligt und war bei The Witcher 2 maßgeblich an der Geschichte des Spiels beteiligt. Ab The Witcher 3 agierte er zusätzlich als Creative Director, wobei er zusätzlich die damit verbundenen Story-Elemente koordinierte.

Unklar ist natürlich, woran Stepien bei Blizzard arbeiten wird. Denkbar wäre unter anderem eine Beteiligung an Diablo 4, das sich bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befinden soll.

