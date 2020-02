Cyberpunk 2077 - Laut Entwickler wissen wir nicht, wie das Spiel tatsächlich aussehen wird

Wir ahnen bereits, dass wir mit „Cyberpunk 2077“ ein grafisches Feuerwerk erleben werden. Allerdings scheinen wir bisher noch gar keinen Eindruck davon gewonnen zu haben, wie grandios der Sci-Fi-Titel tatsächlich aussehen wird.

Nachdem Cyberpunk 2077 mit dem verschobenen Release auf den Herbst für lange Gesichter gesorgt hat, erreichen uns dafür inzwischen einige neue Informationen zu dem kommenden Titel aus dem Hause CD Projekt RED. So soll die Grafik des Spiels noch einmal weit über dem liegen, was wir bisher zu sehen bekommen haben.

Die beeindruckende Optik von Cyberpunk 2077

In einem Interview von OnMSFT mit John Mamais, Studio-Chef bei CD Projekt RED in Krakau, kamen so einige Details ans Tageslicht, die zum Teil doch sehr überraschten. Unter anderem sprach Mamais darin auch über die Straßengeschichten als erzählerische Nebenquests und einen möglichen Release für die Nintendo Switch.

Cyberpunk 2077 Release für Nintendo Switch? Entwickler äußern sich

Besonders spannend war jedoch die Anmerkung, dass wir eigentlich noch überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie fantastisch „Cyberpunk 2077“ im Endeffekt wirklich aussehen wird. Ein dafür entscheidendes Echtzeit-Beleuchtungssystem war in den bisherigen Präsentationen nämlich überhaupt noch nicht enthalten:

„Unser Regisseur spricht immer wieder über das globale Echtzeit-Beleuchtungssystem, das wir noch nicht in seiner ganzen Schönheit gesehen haben. Niemand in der Öffentlichkeit hat bisher gesehen, wie es schlussendlich aussehen wird. Es wird atemberaubender aussehen, als alles was wir bisher gesehen haben.“

Realistischer Klang in Night City

Hinzu kommt das akustische System, das einer der CD Projekt-Soundprogrammierer eigens für das Spiel entwickelt hat und einen unglaublich realistischen Klang erzeugen soll:

„Es erzeugt diesen Reverb-Effekt, sodass [der Sound] sich ändert, wenn sich der Raum ändert. Wenn ich ein wohlhabender Spieler wäre, würde ich auf jeden Fall ein Dolby Atmos-System kaufen, um mir dieses Spiel anzuhören. Es wird sehr eindringlich, tief und wunderschön klingen.“

Das Endresultat werden wir letztendlich erst zum Release am 17. September 2020 in Augen- und Ohrenschein nehmen und von der einzigartigen Grafik und Soundkulisse in „Cyberpunk 2077“ bis dahin nur träumen können. Vielleicht erwartet uns aber auch auf der gamescom 2020 oder der diesjährigen E3 noch ein finaler Einblick.

Cyberpunk 2077 Verschiebung wohl wegen mangelhafter Performance auf PS4 und Xbox One