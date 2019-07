Cyberpunk 2077 - Lässt euch die Wahl zwischen drei Ursprungsgeschichten und Startplätzen

Im Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ von CD Projekt Red bleiben die meisten Entscheidungen euch überlassen. Neben der Möglichkeit, Feinde zu töten oder Augmentierungen zu verwenden, könnt ihr eine von drei Ursprungsgeschichten für V wählen, wie die Entwickler jetzt verraten haben.

Nomad, Corpo oder Street Kid

„Cyberpunk 2077“ beginnt rollenspieltypisch mit der Erstellung des eigenen Charakters, bei dem ihr nicht nur Geschlecht und Aussehen selbst festlegt. Wie Lead Quest Designer Paweł Sasko jetzt gegenüber VG247 verraten hat, könnt ihr über Vs Kindheit entscheiden.

Zumindest grob, denn bei der Wahl der Ursprungsgeschichte gibt euch das Rollenspiel drei Optionen an die Hand:

„In Cyberpunk 2077 kann der Spieler einen eigenen Charakter erstellen, der über eine von drei Ursprungsgeschichten und Lebenswege verfügt. Du kannst Nomad sein, Corpo oder Street Kid. Jeder dieser Lebenswege verfügt über eine andere Startposition und einen anderen Storyhintergrund im Spiel, die stark mit der Ursprungsgeschichte zusammenhängen.“

Während Corpo und Street Kid vermutlich in verschiedenen Bezirken von Night City starten, könnte das bedeuten, dass wir als Nomad in den Badlands die Welt von „Cyberpunk 2077“ betreten werden.

Das System der Lebenswege wurde aus der Tabletop-Vorlage übernommen, in dem ihr ebenfalls anhand mehrerer Flussdiagramme über die Hintergrundgeschichte eurer Spielfigur entscheiden könnt. Gewürfelt wird in „Cyberpunk 2077“ allerdings nicht. Im Charakter-Editor wählen wir offenbar zwischen drei verschiedenen Optionen für bestimmte Bereiche, beispielsweise legen wir einen Kindheitsheld fest, bestimmen ein lebensveränderndes Ereignis und geben den Grund an, warum wir in Night City sind.