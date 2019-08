Cyberpunk 2077 - Kurzer Gameplay-Clip zur gamescom-Demo aufgetaucht, neue Screenshots

Die gamescom 2019 ist im vollen Gange. Eines der spannendsten Spiele auf der Messe stellt natürlich das Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ dar, zu dem Entwickler CD Projekt RED sogar im Publikumsbereich eine Gameplay-Demo zeigt. Ein neuer Clip zeigt erste Spielszenen aus der Demo.

Cyberpunk 2077 ist das vermutlich am sehnlichsten erwartete Spiel des kommenden Jahres. Zwar könnt ihr das Rollenspiel auf der gamescom 2019 nicht selbst anspielen, euch erwartet am Stand von CD Projekt in Halle 6 allerdings eine Gameplay-Präsentation aus dem Spiel.

Spielszenen aus der gamescom-Demo zu Cyberpunk 2077

Als Vorzeigetitel der Raytracing-Features hat Grafikkartenhersteller NVIDIA natürlich ebenso großes Interesse an „Cyberpunk 2077“. Jetzt hat der Hardwarehersteller auf Twitter immerhin 30 Sekunden Spielszenen aus der gamescom-Demo des Spiels veröffentlicht.

Das neue Gameplay-Material liefert einen weiteren Blick auf Protagonist V und die abwechslungsreichen Umgebungen, die euch im Spiel erwarten. Die Raytracing-Features der GeForce-RTX-Grafikkarten sorgen in der PC-Fassung zudem für besonders hübsche Reflexionen und Schatteneffekte.

In den kommenden Tagen dürfte uns vermutlich eine neue Info-Flut zu „Cyberpunk 2077“ und der vollständige Gameplay-Trailer von der gamescom 2019 erwarten. Doch bis es soweit ist, müssen alle Daheimgebliebenen erst einmal mit den neuen Screenshots Vorlieb nehmen, die die Entwickler auf Twitter veröffentlicht haben.

CD Projekt zeigt auf der Spielemesse eine rund 45-minütige Gameplay-Demo von „Cyberpunk 2077“ in der eine Mission gezeigt wird, die etwa zur Mitte der Story-Kampagne spielt. Die Unterschiede der drei Charakterklassen Nomad, Street Kid und Corporate werden in der Demo ebenfalls vorgestellt.

Dabei geht die gamescom-Demo vor allem auf die Netrunner-Fähigkeiten als Hacker ein und zeigt neue Spielszenen aus dem von der E3 2019 bekannten Pacifica-Distrikt von Night City.

Zudem liefert die Demo einen ersten Blick auf die umfangreiche Charakter-Individualisierung von „Cyberpunk 2077“. So stehen euch etliche Jacken, T-Shirts, Handschuhe oder Stiefel zur Wahl, mit denen ihr V an euren Geschmack anpassen könnt.

Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ am 16. April 2020. In den kommenden Tagen dürften uns vermutlich viele neue Informationen, Bilder und Videos aus dem Rollenspiel erwarten. Sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr dies natürlich bei uns.

Alle Neuigkeiten zum gamescom-Auftritt des Spiels, wo ihr den Stand genau findet und was euch im Cosplay-Contest erwartet, erfahrt ihr zudem auf der eigens dafür eingerichteten Website.