Cyberpunk 2077 - Ein komplettes Spiel mit befriedigendem Ende - Erweiterungen aber nicht ausgeschlossen

Der Countdown bis zur Veröffentlichung des lang herbeigesehnten Titels Cyberpunk 2077 läuft und in den letzten Wochen gingen einige Informationen zum Spiel raus. In einem Interview mit Prima Games spricht UI Coordinator Alvin Liu nun über das Ende des Spiels sowie geplante Expansionen.

Der Ausbau von „Cyberpunk 2077“ sei laut Liu durchaus möglich:

„In Zukunft sprechen wir über Expansionen. Wir möchten sichergehen, dass alles komplett ist. Wir möchten allerdings auch offene Welten kreieren. Als ich The Witcher 3 spielte und mit allem durch war, wollte ich immer noch wissen, was alle so treiben. Ich denke wir werden diese Möglichkeit in Cyberpunk 2077 bekommen“.