Cyberpunk 2077 - Könnte tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen

Es gibt neue Hinweise darauf, dass „Cyberpunk 2077“ doch noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Allzu große Hoffnung sollten sich Fans aber dennoch nicht machen. Schließlich gibt es bislang keine offizielle Bestätigung seitens CD Projekt Red.

Eines der größten Geheimnisse in der Spielebranche betrifft neben dem Mythos Half Life 3 sicherlich den Release-Termin von Cyberpunk 2077. Entwickler CD Projekt Red bleibt bislang eisern und verrät nicht, wann das Sci-Fi-Rollenspiel erscheinen wird. Da wundert es kaum, dass in regelmäßigen Abständen vermeintliche Veröffentlichungstermine geleakt werden.

Der aktuelle Leak stammt von einer Agentur namens Territory Studios, in deren Referenzen unter anderem „Cyberpunk 2077“ aufgeführt wird. Dazu heißt es:

„Ein ambitioniertes Open-World-Rollenspiel, bei dem Territory an Bord kam, um Marke und Marketing mit einem Logo sowie einem Grafikpaket zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit CD Projekt haben wir auf eine Retro-Punk-Ästhetik Bezug genommen, die auf die Einstellung und die Energie des Spiels anspielt. Auf der E3 2018 vorgestellt, freuen wir uns auf eine Veröffentlichung im Jahr 2019“

Nur ein Fehler?

Mittlerweile ist der letzte Satz wieder von der Webseite entfernt worden. Der Resetera-Nutzer spad3 konnte im Vorfeld allerdings einen Screenshot des Hinweises anfertigen. Sonderlich große Hoffnungen solltet ihr euch trotzdem nicht machen, dass ihr den Titel bereits in Kürze spielen könnt.

Laut CD Projekt Red wird es noch eine Weile dauern, ehe „Cyberpunk 2077“ für PS4, Xbox One und PC in den Läden stehen wird. Entsprechend erscheint ein Release in diesem Jahr eher unwahrscheinlich. Möglicherweise basiert der Termin auf der Webseite auch ganz einfach auf älteren Informationen, die nicht aktualisiert worden sind.

Doch selbst wenn dieser Release-Termin nicht stimmen sollte, gibt es noch eine gute Nachricht. Denn erst vor wenigen Tagen haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass CD Projekt Red auf der diesjährigen E3 in Los Angeles vertreten sein wird. Möglicherweise werden wir im Rahmen von Microsofts Pressekonferenz einen brandneuen Gameplay-Trailer samt frischer Infos zu dem Rollenspiel zu sehen bekommen.

