Cyberpunk 2077 - Keine Ingame-Boni: Alle Spieler erhalten den exakt selben Ingame-Content

Entwickler CD Projekt RED hat bestätigt, dass alle Spieler, die sich „Cyberpunk 2077“ kaufen, den selben Inhalt erhalten. Keiner soll in dem Rollenspiel etwas verpassen.

Die polnischen Entwickler hinter den „Witcher“-Spielen werkeln bekanntermaßen schon seit einigen Jahren an ihrem neuen Sci-Fi-Rollenspiel namens Cyberpunk 2077. Nach und nach gelangen in den letzten Wochen und Monaten immer neue Infos und Details rund um den Titel an die Öffentlichkeit.

Alle Spieler erhalten den selben Content

Dass der Entwickler bei Spielern besonders hoch in der Gunst steht, liegt vor allem an der guten Community-Arbeit sowie den internen Entscheidungen, was bestimmte Features im Spiel angeht. Bereits vor einiger Zeit teilten die Entwickler mit, dass es beispielsweise keinen Battle-Royale-Modus geben oder „Cyberpunk 2077“ nicht exklusiv in einem bestimmten Store zu erwerben sein wird.

Nun kommt eine weitere gute Nachricht dazu, die Fans freuen dürfte. Es kürzlich ist ein Screenshot eines Facebook-Austauschs mit den Entwicklern veröffentlicht worden. Auf die Frage, ob die PlayStation 4-Version des Spiels Vorbestellerboni beinhalten würde, antwortete CDPR:

„Nein, das machen wir nicht. Jede Person, die das Spiel kauft, erhält genau den selben Inhalt im Spiel, egal ob sie es vorbestellt, am Erscheinungsdatum oder 2 Jahre später kauft.“

Während es in der Spielebranche mittlerweile quasi gang und gäbe ist, dass bestimmte Inhalte exklusiv für eine entsprechende Plattform veröffentlicht werden, rudert CDPR hingegen genau in die entgegengesetzte Richtung und scheint damit offenbar den Nerv der Spieler zu treffen. Denn niemand, der das Rollenspiel kauft, soll etwas verpassen.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.