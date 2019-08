Cyberpunk 2077 - Kein Ingame-Kartenspiel à la Gwent geplant

Falls ihr euch bereits auf ein Ingame-Kartenspiel gefreut habt, das als Nachfolger von Gwent in dem Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ seinen Auftritt feiert, müsst ihr nun leider ganz stark sein.

Auf Grund einiger Gerüchte wurde vermutet, dass die Entwickler von CD Projekt RED planen, das Kartenspiel „Android: Netrunner“ in das futuristische Cyberpunk 2077 einzubauen. Das kürzlich vorgestellte physische Spiel Afterlife: The Card Game wird in dieser Hinsicht wohl allerdings das einzige Kartenspiel bleiben.

Cyberpunk 2077 Afterlife: The Card Game - Physisches Kartenspiel zum Game angekündigt

Kein Minispiel im Gwent-Stil

„Android: Netrunner“ wäre durchaus geeignet gewesen, immerhin spielt das asymmetrische 2-Mann-Kartenspiel ebenfalls in der dystopischen Zukunft eines Android-Universums, in dem die sogenannten Runner mit ihren Hacker-Skills gegen Mega-Konzerne vorgehen.

Die thematischen Verbindungen und die Popularität von Gwent gaben deshalb ausreichend Anlass zu der Vermutung, dass „Android: Netrunner“ perfekt zu „Cyberpunk 2077“ passen würde und sogar Lizenz-Beschaffungen im Gange wären. Business Development Director Rafael Jaki bestätigt nun allerdings, dass es wohl überhaupt kein Ingame-Cardgame à la Gwent im Spiel existieren wird:

Jedoch lässt Jakis Formulierung „etwas selbstständig zu kreieren“ zu, dass es durchaus ein Minispiel zum zusätzlichen Zeitvertreib in „Cyberpunk 2077“ geben könnte. Immerhin war die Möglichkeit zum Gwent-Spiel in The Witcher 3 durchaus beliebt und zog den erfolgreichen Standalone-Titel nach sich.