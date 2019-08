Cyberpunk 2077 - Keanu Reeves deutscher Synchronsprecher steht fest!

Endlich gibt es Informationen zur deutschen Synchronfassung des kommenden Sci-Fi-Rollenspiels „Cyberpunk 2077“. Damit ist nun geklärt, wer Keanu Reeves Charakter Johnny Silverhand die Stimme leiht.

Dass wir Keanu Reeves in CD Projekts neusten Großprojekt Cyberpunk 2077 antreffen werden, hat uns bereits mehrfach den Atem verschlagen. Nun dürfen wir uns im Spiel sogar auf die altbekannte deutsche Synchronstimme des Matrix-Darstellers freuen.

Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand ist dank Keanu Reeves komplexer

Benjamin Völz ist dabei

Egal ob John Wick („John Wick“), Neo („Matrix“) oder Alex („Haus am See“) – jeder dieser Charaktere, die Keanu Reeves verkörperte, wurde von ein und demselben Sprecher synchronisiert: Benjamin Völz. Manche von euch kennen ihn vielleicht eher als Stimme von Charlie Sheen („Two and a Half Men“) oder Matthew McConaughey („The Wolf of Wall Street“).

Und wie CD Projekt soeben bekannt gab, wird Völz ebenso Reeves Cyberpunk-Charakter Johnny Silverhand seine Stimme leihen. Das heißt wohl, dass wir ziemlich viel von dem Synchronsprecher zu hören bekommen, denn Johnny Silverhand soll als eine Art digitaler Geist eine zentrale Rolle im Spiel einnehmen und uns stets begleitend zur Seite stehen.

Cyberpunk 2077 Diese Rolle spielt Keanu Reeves

Die deutsche Fassung auf der gamescom 2019

Mit ein wenig Glück könnt ihr euch auf der diesjährigen gamescom direkt selbst ein sprachliches Bild von Völz Leistungen machen, denn die erste Vorführung des Tages am „Cyberpunk 2077“-Messestand in Halle 6 soll als Premiere stets in der deutschen Sprachausgabe gezeigt werden, während alle weiteren in der englischen Version laufen.

Vielleicht erlauschen wir dabei noch einige andere namhafte und vertraute Synchronsprecher, die an dem neuen Rollenspiel beteiligt sind, immerhin erklärt Mikołaj Szwed, Senior Localization Producer bei CD Projekt RED:

"Unser Inhouse-Lokalisationsteam hat sich viel Zeit genommen, um in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei Globaloc in Berlin die bestmöglichen Sprecher und Sprecherinnen für die deutsche Fassung von Cyberpunk 2077 zu finden. Wir freuen uns nun sehr darauf, die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit im Rahmen der gamescom zu präsentieren."

Wir sind schon ganz gespannt! Freut ihr euch über Keanu Reeves Standardstimme? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare unter diesem Beitrag!