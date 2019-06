Cyberpunk 2077 - Journalist bezeichnet alle Vorbesteller als Vollidioten

Die Vorfreude auf „Cyberpunk 2077“ ist groß und zahlreiche Vorbestellungen sind bereits raus. Journalist John Walker vom Online-Magazin Rock, Paper, Shotgun bezeichnet genau diese Vorbesteller als Idioten.

Cyberpunk 2077 zählt aktuell zu den heiß erwarteten Spielen und der Hype wurde spätestens nach der Präsentation auf der E3 2019 nochmal so richtig befeuert. Es überrascht also nicht, dass die Collector‘s Edition bereits kurz nach der Ankündigung ausverkauft war.

Cyberpunk 2077 CD Projekt Red setzt auf einen Roboter-Fahrservice

Der Titel ist ein neues Werk von CD Projekt RED und ist an das Pen-&-Paper-Rollenspiel „Cyberpunk 2020“ angelehnt. „Cyberpunk 2077“ spielt also 57 Jahre später in der Stadt Night City, einer Open World, in der die Gesellschaft zerrüttet ist und Körpermodifikationen zum Alltag gehören.

Journalist hält Vorbesteller für Idioten

John Walker, Mitgründer des Magazins, hält diesen Hype für übertrieben und bezeichnet die Vorbesteller in einem seiner Artikel als Vollidioten. Er verstehe nicht, wieso man bereits Geld in ein Spiel steckt, das noch lange nicht fertig sei und damit die Entwickler eventuell dazu verleite, ein Spiel zu veröffentlichen, das trotz aller Versprechen noch nicht fertig entwickelt ist. So schreibt er:

Cyberpunk 2077 Wird im Epic Games Store erscheinen

„Ihr absoluten Vollidioten. Dieses Spiel kommt erst in über einem Jahr. Es ist noch nicht einmal annähernd fertig! Und ihr zahlt Geld dafür? Warum? Was ist los mit euch?“

„Es gibt keine Vorteile für Vorbesteller! Es gibt nicht einmal einen Rabatt! Ihr habt gerade den vollen Preis für ein Spiel bezahlt, das noch tief in der Entwicklung steckt! Für was?! Es gibt schon die Idiotie Spiele zu kaufen, bevor es überhaupt Bewertungen gibt und dann auch noch das“ fährt er fort. (Caps-Lock ersparen wir euch an dieser Stelle)

© John Walker / Rock Paper Shotgun

Erscheint das Spiel später als angegeben?

Diese Aussage sorgte nun für rege Diskussionen im Netz. Eigentlich datiert CD Projekt RED den Release auf den 16. April 2020. Journalist John Walker ist aber sehr skeptisch.

„Ich liege nicht falsch. Ich werde meine Hose essen, wenn dieses Spiel nächstes Jahr im April erscheint. Es wird frühestens September sein, eher noch Dezember.“

Wie steht ihr dazu, Spiele vorzubestellen? Denkt ihr, das Spiel erscheint pünktlich? Schreibt uns eure Meinung gern unterhalb in die Kommentare.