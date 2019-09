Cyberpunk 2077 - Johnny Silverhand erhält die polnische Synchronstimme eines Hexers

Sollten wir kein Crossover von „The Witcher“-Universum und Cyberpunk 2077 erleben, so kann man im polnischen Original des CD Projekt RED-Titels dennoch einem Hexer begegnen – zumindest seiner Stimme. Johnny Silverhand wird hierbei nämlich von einem ehemaligen Geralt-Darsteller synchronisiert.

Cyberpunk 2077 Lauscht den stimmungsvollen Klängen des Spiels

Sollte euch der Name Michał Żebrowski nichts sagen, dann habt ihr euch wahrscheinlich nie „Der Hexer“, den Film von 2001 und die daraus resultierende polnische Hexer-Serie aus dem Jahre 2003 angesehen. Netflix waren nämlich nicht die Ersten, die eine Serie zur Witcher-Buchreihe von Andrzej Sapkowski schufen.

In eben dieser 16 Jahre alten und lediglich aus einer Staffel und 13 Folgen bestehenden Fantasy-Serie, spielt Żebrowski den berühmte Hexer Geralt. Nun leiht er Keanu Reeves Charakter Johnny Silverhand in „Cyberpunk 2077“ seine Stimme als Synchronsprecher. Der gebürtige Pole ist immerhin nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger und sollte den gescheiterten Rockstar somit angemessen verkörpern können.

Cyberpunk 2077 Ist das der deutsche Synchronsprecher des männlichen V?

So findet also doch ein wenig „The Witcher“ in „Cyberpunk 2077“. Dennoch sind wir in der deutschen Fassung mit Benjamin Völz als Standard-Sprecher von Keanu Reeves ebenfalls nicht schlecht bedient. Mit welchen Synchronstimmen wir noch beglückt werden, erfahren wir möglicherweise erst zum Release des Sci-Fi-Rollenspiels am 16. April 2020.

The Witcher from the original Polish 🇵🇱 TV series is on a new quest. He is the Polish voice of Johnny Silverhand in #Cyberpunk2077. It’s really exciting to have Mr. Żebrowski on board. 🤩 pic.twitter.com/xfs1tO2goC