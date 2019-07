Cyberpunk 2077 - Johnny Silverhand ist dank Keanu Reeves komplexer

CD Projekt Red lobt die schauspielerischen Fertigkeiten des Hollywood-Stars. Dank ihm sei die „Cyberpunk 2077“-Schlüsselfigur Johnny Silverhand so komplex und glaubwürdig.

Die Kollegen von Xbox: The Official Magazine haben in ihrer aktuellen Ausgabe ein Interview mit Marcin Blacha, seines Zeichens führender Story-Autor bei der polnischen Spieleschmiede CD Projekt Red und zuständig für Cyberpunk 2077. In dem Artikel lobt der Entwickler besonders das darstellerische Können von Keanu Reeves, der bekanntlich für die Vertonung und das Motion-Capturing des Schlüsselcharakters Johnny Silverhand zur Verfügung stand.

Reeves macht Silverhand zu einer komplexen Figur

Laut Blacha trage der Schauspieler stark zur Komplexität und Authentizität von Johnny Silverhand bei. Das Studio habe sich genau dies von Reeves erwartet. Als man auf der Suche nach einem passenden Darsteller war, schaute man demnach nicht primär auf den Bekanntheitsgrad, sondern auf die Fertigkeiten – und fand letztlich beides.

Keanu Reeves würde sich gern noch mehr für das Projekt engagieren und etwa zum Soundtrack beitragen. Dieser Wunsch wurde ihm bis dato nicht erfüllt, doch könnte sich das künftig durchaus noch ändern.

Das futuristische Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ erscheint voraussichtlich am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.